真正媽媽！單身婦撫養孤兒女　寧棄婚姻兼留財產　網民淚崩：母愛

「雖然無生過，但絕對係好母親」，有網民日前發文，指因為母親節勾起昔日回憶，想藉帖文讚揚岳母的偉大。他指岳母並非太太的親生母親，而是養母，因當年可憐孤女被遺棄，便動了惻隱之心養育她，甚至為此犧牲自己的婚姻，數十年來以單親媽媽的身份把其太太養育成人，連遺產也留給沒有血緣的女兒，「母親節要頌讚母親的偉大，我外母，雖然沒有生育過，但係當之無愧」。帖文一出，網民紛紛表示非常感動，讚揚母愛的偉大，形容樓主的岳母是「真正媽媽」。



樓主在討論區指其太太是孤兒，幸得岳母撫養長大。又讚揚已故岳母的偉大，稱她為了照料其養女兒不惜犧牲婚姻。（《再見媽媽又再見》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱與太太相識廿多年，2人現已50歲。其太太當年在深水埗「留產所」出世，剛出生就被親生父母拋棄，後來被一對夫婦領養。可是該夫婦只是官方文件上的「父母」，而非真正的養父母，因為他們隨後便把女嬰交托到1名婦女手上，這名婦人就是其太太的真正養母，「見到個BB可憐，就動咗慈心養大佢」。

樓主稱讚岳母的偉大，為其太太犧牲了許多，「佢自己放棄咗婚姻生活，一直以單身身份照顧我太太，老去時亦將所有財產畀晒呢個沒有血緣嘅養女」。他指岳母雖沒有分娩過，但絕對是偉大的母親，而其岳母現已離世數年，他便藉這篇帖文頌讚她。

樓主表示岳母雖然沒有生育過，但她悉心把他的太太養大，稱得上是偉大的母親。（《再見媽媽又再見》劇照）

帖文引來網民熱議，大批網民紛紛表示感動，又表揚樓主岳母，「好感人，真係一個偉大嘅媽媽」、「雖然佢無生過小朋友，但佢絕對係一個令人敬佩嘅母親」。