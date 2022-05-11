23歲男子食薄餅後嘴唇腫脹暴斃　調查揭食店改配方用呢樣調味出事

防不勝防！英國1名電腦系畢業的23歲男子與朋友，透過外賣平台訂購薄餅做晚餐，大班人興高采烈地吃薄餅，男生只吃了兩口，嘴唇及喉嚨腫起來，繼而倒地不省人事，送醫搶救後不治。調查發現，食店老闆在薄餅中加了一款材料，疑引致男生嚴重食物敏感，出現過敏性休克而死亡。男生父母心痛不已，呼籲業界提供過敏原資訊，建議由外賣平台至食物外賣盒悖要提供相關資料。事件發生2年後，日前當局就事件進行死因調查。



有花生敏感的英國男子，因吃了含花生調味料的薄餅死亡。（Upslash）

23歲男生James Atkinson，10多歲時已知自己對花生過敏，因此一直避開有關食材，並小心檢查食品的成份，想不到仍逃不過這次厄運。

事發時2020年7月10日，男生與朋友透過外賣平台訂購1個印度瑪沙拉雞薄餅，由於他之前吃過這款薄餅，因此放心再叫來吃。當時他與朋友開心歡聚，吃了幾口薄餅後，嘴唇及喉嚨瞬間異常腫脹起來，繼而倒地不省人事，立即送院急救。醫生打了2劑腎上腺素，男生仍失去知覺並心臟停頓，出現過敏性休克，最後反魂乏術，死時只距離吃了薄餅僅1個小時。

死者不知吃下的薄餅含有花生成份而喪命，案件現正進行死因研訊。（IG圖片）

調查發現，釀成今次悲劇的原因，是這款薄餅轉了調味配方，食店老闆加了1款含花生的調味料，他得悉有食客因而死亡，為此感到非常難過。

而死者父母對於兒子突然死亡，連最後一面也見不到，感到傷心欲絕，他們為免其他人遇到同樣情況，呼籲飲食業界提供食物有過敏源存在的資訊，並建議由外賣平台至外賣餐盒上標明過敏原的資料。事隔2年，英國死因庭現正就事件展開死因研訊。