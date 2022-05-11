婚鬧出事！婚禮前遭100公斤重朋友壓斷腳　新郎須多人攙扶接新娘

婚禮當中不時有玩新郎、新娘的環節，但一不小心「玩大咗」隨時難以收科。內地1名新郎日前於婚禮前夕遭到朋友婚鬧，其間1名體重達200斤（約100公斤）的友人壓到他的身上，令他的小腿意外骨折，導致婚禮當日須由新娘及多名友人攙扶，一蹦一跳地進行婚禮儀式。影片引來網民討論，新郎事後也自嘲表示，受傷一事令他記憶猶新，「覺得這樣的婚禮也能記一輩子」。



內地1名新郎日前於婚禮前夕遭到朋友婚鬧，其間1名體重達100公斤的友人壓倒，令他的小腿意外骨折，導致婚禮當日須由新娘及多名友人攙扶進行婚禮儀式。（微博影片截圖）

內地網絡瘋傳影片，事發於江蘇徐州，1名穿着整齊西裝的新郎，由新娘及一眾兄弟團攙扶下前往婚禮場地。片中可見，新郎的右腳受傷，小腿至腳踝位置套上膠架固定，連鞋也未能穿上，只能一拐一拐地跳着前進。身旁的新娘看着新婚丈夫的狼狽模樣也忍不住笑了出來，表情在蓋臉的紅巾下清晰可見。

孫姓新郎表示，其獨特的婚禮「造型」全因朋友們婚鬧「玩大咗」，稱婚禮前一夜多名友人按當地習俗「鬧喜」，其間1名體重達100公斤的友人壓到他的身上，令他不慎扭傷腳導致骨折。由於婚禮翌日便要舉行，而他的腳部仍未消腫難以打石膏，只好硬着頭皮一瘸一拐的接新娘及進行婚禮，「許多流程都是朋友幫忙完成」。

新郎於婚禮前夕受傷，由於他的腳部仍未消腫難以打石膏，只好硬着頭皮一瘸一拐的進行婚禮。（微博影片截圖）

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雖然樂極生悲，但新郎仍樂天面對，笑言事件反令他對婚禮的印象更深刻，「如果沒受傷，過一段時間婚禮的程序可能會忘掉，這個東西比較記憶猶新，所以就被架着參加完了整個婚禮，覺得這樣的婚禮也能記一輩子」。

影片引來熱議，不少網民直指婚鬧毫無意義，更有機會出現難以控制的混亂情況，「婚鬧要適度，這個有點太過了」、「弄斷一條腿能記住一輩子？要不再弄斷一條，好事成雙能記住兩輩子」、「新娘肯定怨恨死他的這個朋友了，這根本不是朋友而是損友」、「真不知道這樣的鬧喜有何意義？反傷了新郎，好好的一場喜事，結果變得這麽不如意，真的應該堅決取締這種惡俗的婚鬧」。