南航空姐飛機廁所自拍內衣照被炒　提告失敗再上訴：被網暴也發聲

「炒魷」是否太嚴重？3年前南方航空1名空姐在飛機廁所拍攝內衣照並發到朋友圈，有人截圖向公司舉報，她事後被開除。空姐和公司隨後對薄公堂，今年2月法院以空姐發布的不雅照影響公司形象等原因，認定南航解僱行為合法。事件引起熱議，許多網民贊成開除做法，直斥空姐已是乘務長，應知道不應在機上拍暴露內衣照。涉事的郭姓空姐稱已向高院申請重審，由於案件仍在審理，無法公開圖片，但認為照片無問題，重申自己是在航班延誤時拍攝，不是在工作時間，開除做法過嚴，她又呻知道網民對空服人員不友善，但「就算被網暴我也要發聲」。



3年前南方航空有班機延誤，有空姐當時走入飛機廁所穿內衣自拍發到朋友圈，後來她被開除。（示意圖／微博影片截圖）

案情指，郭女2005年入職乘務員，2019年10月12日，她值勤的航班出現短暫延誤，等待時她發了一條朋友圈訊息，圖片是她在飛機廁所穿內衣自拍，寫道「飛機延誤了，我立刻來洗手間試試新品：裸感。體驗感：真的跟沒穿一樣，超級無敵舒服。這麼長時間一直穿的是XX內衣，所以，我的胸型也升杯了…」，她約10分鐘後刪除，結果訊息被人截圖舉報，同年11月28日公司開除了她。

郭女認為事發時屬休息時間，乘客未登機，她為感謝朋友送內衣才自拍幫忙宣傳，認為事件不至於要「炒魷」，但向紀律委員會申訴無效，人力資源部認為她工作時發布不雅照影響南航品牌形象。她翌年向廣州市勞動人事爭議仲裁委員會申請勞動仲裁，南航被要求支付2019年11月23日至2020年7月10日的工資。郭女和公司都不服仲裁，決定對薄公堂。

案件2019年開審，廣州白雲法院一審認為，郭女行為失當但情節不嚴重，據此解僱屬違法，但南航提出上訴。公司認為郭女的航班是延誤起飛，仍是工作值勤時間，她除了玩手機外，去廁所換衫、拍照、修圖等行為都損害公司形象和航空安全。郭女反駁自拍時是集體休息時間，自拍純為朋友宣傳並非牟利，照片事實上沒有廣傳，沒影響公司聲譽，指她行為影響航空安全也無依據。

不過，今年2月法院認為南航要對影響航空安全的行為「零容忍」有合理性，郭女是乘務長更有15年經驗，應明白在朋友圈發不雅照會影響南方航空形象，對公序良俗有負面影響，故認為公司解除合約有合理性。

郭女日前向內媒九派新聞透露，自己在南方航空工作15年，任職乘務長，當時自拍是幫朋友宣傳，沒有營利，現已向廣州高院申請重審。她同意對空姐來說航空安全高於一切，但她那程機平安無事，公司最初解僱她時也沒提這點。由於案件仍在審理，她無法公開圖片，「說實話我真不覺得那張圖有什麼不正常」，她的朋友圈有上千好友，應該只有200、300人看到，絕非「廣泛傳播」，至於發圖10分鐘就刪除，她說自己有定期清理朋友圈的習慣，剛好誤班就玩起手機來順便清理。

法院同意郭女在工作地點拍不雅照會影響公司形象。（示意圖／微博影片截圖）

郭女稱自己熱愛當空姐，15年都全勤想終身留在航空行業，現在很迷茫，還未找到新工。她知道網民對空中服務員並不友善，事後有人肉搜出她真名，為了博流量胡亂套用一些空姐的制服照，部份訊息令她心寒，連續幾日失眠，幸好有家人支援，「就算被網暴我也要發聲」。

不過，郭女發聲後，許多網民仍贊成開除做法，認為如容許空姐在工作地點做做私人活動，「勢必會導致很多隱患」，又質疑她10分鐘就刪除，明顯知道做法不妥，「她說的有定期清理朋友圈的習慣，也不至於這麼快就刪了吧」。有留言提到郭女職級已是乘務長「在飛機上拍暴露的內衣照，是十分不妥當的，與在洗手間還是其他什麼地方拍無關」，認為在飛機內拍內衣照「怎麼告也不會贏」。

（綜合）