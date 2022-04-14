飛機準備降落　東航女乘客躲廁所30分鐘　空姐強行開門見呢幕驚呆

上月東方航空MU5735空難引起全球關注航空安全問題，惟東航日前竟發生令人無語的「西客」事件。上周六（9日）東航1架由北京飛住廣州的航班即將降落之際，要求所有人必須坐回自己位子上，惟機組人員發現1名女子一直躲在洗手間內超過30分鐘，即使空姐不停敲門都沒有反應，最終強行開門後驚見該女乘客竟然在化妝，令全場看得傻眼。事件曝光後，網民紛紛批評女子自私自利，又不顧飛行安全，令人髮指。



根據內地媒體報道，涉事航班為東方航空MU6303，9日上午由北京飛往廣州，提前了36分鐘抵達廣州白雲機場，並於11時34分所有乘客都下機離開。

1段東方航空MU6303降落前的影片在網絡上瘋傳，當時飛機準備下降，1名女乘客卻待在機上洗手間超過半小時，未有回到自己座位上，機組人員圍着廁所外不斷敲門勸喻。（微博圖片）

惟1段降落前的影片在網絡上瘋傳，當時飛機準備下降，1名女乘客卻待在機上洗手間超過半小時，未有回到自己座位上，機組人員圍着廁所外不斷敲門，並勸說「飛機馬上要降落了」、「請你馬上回到座位」，其間有人員不斷看錶，似乎時間緊迫。

由於空姐叫了很久都沒得到回應，一度以為發生意外，遂強行開門卻看到令人驚呆一幕，原來該名女乘客只是在化妝。

事發影片在網上曝光後，即引來一片罵聲，「不能理解這種人，下了飛機不能化妝嗎」、「這樣的人就太自私，應該上黑名單，以後不能坐飛機」。東方航空客戶服務部其後回應內媒表示，不知道相關消息，惟遇到這種情況，機組人員肯定會制止，如果乘客不接受，行為性質惡劣，會報上級部門處理。

有律師則指出，根據《公共航空旅客運輸飛行中安全保衛工作規則》，對該女子這種擾亂航空器內秩序、妨礙機組成員履行職責及不聽勸阻的行為，可以對其採取必要的管束措施。同時，根據《治安管理處罰法》第二十三條規定，擾亂航空器秩序的，可處以警告或200元人民幣以下罰款；情節較重的，處5日以上、10日以下拘留，可以並處500元人民幣以下罰款。