同事又暈又嘔堅持上班卻遲到　老闆一句回應驚呆：聽日先好休息！

【職場熱話／病假】「有病就唔好返工」，尤其在疫情之下更顯重要，惟現實中往往難以實行。有打工仔表示，上周五（5月6日）有同事不適「又暈又嘔」，於是向老闆報告由於身體不適遲了上班，老闆竟回覆「聽日先好休息，今日繼續做嘢」，令打工仔驚呆，感嘆「做咗咁多年人先知原來病都可以揀時間」。



有打工仔表示，上周五（5月6日）有同事不適「又暈又嘔」，於是向老闆報告由於身體不適遲了上班，老闆竟回覆「聽日先好休息，今日繼續做嘢」，令打工仔驚呆。（《受夠了，我要炒老細》劇照）

有打工仔於Facebook專頁「奴工處」撰文，指其老闆是外國人，在香港居住30年，「但每逢外國節日就扮中國人，中國節日就做返鬼佬。即係每逢過時過節都唔會有得收早」。

惟令打工仔感到最驚訝的是，上周五（5月6日）有同事不適「又暈又嘔」，雖然他們已在WhatsApp群組叫同事休息不要上班，但同事「太有責任心」照常上班，惜最終遲到，於是告知老闆他因身體不適故遲了上班打卡，詎料老闆竟然這樣回覆：「佢話LONG WEEKEND呀，叫我同事聽日先好休息，今日繼續做嘢……」，令打工仔無奈嘆道，「做咗咁多年人先知原來病都可以揀時間」。

打工仔表示，同事不適「又暈又嘔」，雖然他們已在WhatsApp群組叫同事休息不要上班，但同事「太有責任心」照常上班。（Bermix Studio／unplash）

帖文引來網民熱議，直指「X街老細無分國籍」，「我以前有個主管， 都係類似咁樣嘅。佢話個同事個身體有病咋嘛，唔會影響個佢個腦，如果佢個腦有問題就炒咗佢啦」。亦有網民認為「一隻手掌拍唔響」，「叫個同事睇醫生返屋企休息，唔好做壞規矩。（唔係）下次到你病嗰陣，個腦細會話呀A上次都有返工，點解你返唔到」，又笑言「香港人真係好鍾意返工」。