港女瞓過龍驚遲到想WFH一天　上司不批准竟這樣做　網民批厚面皮

相信不少人也試過「瞓過龍」，盡快趕回公司才是打工仔應盡的責任，「扮病呃假」只會有損誠信！有打工仔於討論區發文表示，公司已恢復正常回辦公室上班，除非需要強檢、自己或家人感染新冠肺炎才可在家工作（WFH）。日前有名女同事稱「唔知醒」，回公司會遲到，因此想申請在家工作一天，但不獲上司批准，女同事竟然改口說欲申請病假，寧願去看醫生都不趕回公司，引來一眾網民嘩然。



有打工仔於討論區發文表示，日前有名女同事稱「唔知醒」，回公司會遲到，因此想申請在家工作一天，但上司不批准，女同事竟然改口說申請病假，寧願去看醫生都不趕回公司。（《愛的迫降》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「同事突然問可唔可以申請一日WFH」為題發文表示，他們的上班時間是早上10時，日前9時15分左右，有名女同事於通訊群組問可否申請在家工作一天，大家以為她需要強檢、自己或家人感染新冠肺炎，「搞到我哋都緊張咗一下」，因若女同事中招，大家也需做檢測。

怎料原來女同事只是「唔知醒」，但又不想上班遲到，所以才申請在家工作，上司不批准，女同事只好死死氣地說「咁你哋今日當我SL啦，我一陣去睇醫生」。樓主不齒女同事的行為，批評「其實邊有得咁着數，自己唔知醒就想申請WFH，諗住可以避免自己遲到呢樣嘢，仲要到最後為咗唔想遲到，寧願SL去睇醫生都唔趕返嚟」。

有網民批評樓主女同事「厚面皮」、「逃避責任」，又指出「其實佢咁算唔算做假？因全世界都知佢扮唔舒服拎假紙」、「遲咗到咪係放工時間再補返早上遲咗嘅時間咪得囉」，也有網民說「有醫療卡情況下SL可能仲抵過遲到」。樓主其後回覆網民留言表示，公司不批准早上遲到後於放工時間補回，會直接扣錢或大假，而上司對女同事假裝生病而申請病假的行為，則「隻眼開隻眼閉」。

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