Hello！超市遇男童狂打招呼　港男無奈停回應　竟遭他爸斥無禮

「Hello！Hello！」禮多人不怪，但不斷重覆又重覆，總容易令人感煩厭吧？有網民表示日前在超市排隊等候結帳期間，排前面1名手抱男童多次向他「Say Hello」，起初他都有禮貌地回應，但男童半小時內不斷說「Hello」，令他不勝其煩，後來決定不再回應。沒料離開時，男童父親竟1句斥責他無禮貌，甚至在停車場內駕車逆線駛至樓主車前急停，險釀成車禍，令樓主非常無奈。



有網民表示在超市排隊等候結帳期間，排前面1名手抱男童多次「Say Hello」，起初他都有禮貌回應，但男童半小時內不斷說「Hello」，令他不勝其煩，其後決定不再回應。（示意圖，資料圖片）

該網民投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指日前到1間日式超市購物，收銀台結帳人龍超長，他惟有靜靜排隊等待，剛巧前面1名手抱男童跟他打招呼講「Hello」，他亦禮貌回應「Hello」，惟5分鐘後男童再打招呼，樓主同樣再次回應。

10分鐘後，男童又再打招呼，樓主開始感到厭煩，即低頭玩手機假裝聽不到，而男童見得不到回應，遂使出連番「Hello」攻勢，樓主唯有大聲表示「Hello，小朋友」，希望其家長及周圍客人都聽到他已作出回應。不料再過5分鐘，男童再度發功，「Hello，Hello，Hello……Hello咗30分鐘，佢父母係完全無阻止或勸喻」，樓主只能繼續忍耐，直到完成付款後離開。

樓主指該名手抱的小朋友向他說Hello說了30分鐘，但其父母完全沒有阻止或勸喻。示意圖。（Gettyimages）

樓主其後到停車場取車，以為「Hello」聲終於能告一段落，沒料那個家庭再度出現，「Hello」再次傳來，「我一枝箭跑去車位攞車，佢小朋友就改由hello變bye-bye」，此時男童父親突然開聲責罵，「小朋友hello又唔應，講bye-bye都唔應，使唔使咁無禮貌啊？」，令他當場呆掉，「心諗應咗你個仔幾多次呀，你個仔成部複讀機咁係咁重覆，唔係個個都要覺得咁樣係可愛㗎，知唔知係好煩㗎啫」，惟樓主仍忍住沒反駁半句。

不過，該名港爸事後駕車離開時，竟故意逆線兜圈在樓主車前急停，幸好當時車速較慢，才沒釀成意外，「但咁嘅行為真係好危險同好低EQ」，更批評港爸「車住個仔都仲做啲咁嘅嘢，係咪想害死自己個仔」。

帖文引起網上熱議，不少網民都同情樓主的遭遇，認為父母的有責任教導孩子，而事件中的港爸行為亦太過份，「教佢哋Hello一聲就算，太多就煩到人」、「 經歷過同樣情況，所以更加討厭人哋老竇老母」、「佢係咪想同個仔講bye bye？」。有網民指小朋友處於學說話時期，特別喜歡重覆詞語，提議可用另類方法解決，「你應該不停Hello 返佢，Hello到個小朋友唔敢覆你為止」、「傾第二啲嘢，問『小朋友你叫咩名呀？幾歲呀？你鐘意食咩呀？』，呢啲佢需要時間諗再慢慢講出嚟，點都好過係咁hello hello」。