母子到高級日本餐廳慶生日　請全店吃蛋糕　食客未主動道賀即發火

生日最緊要高高興興，但要求陌生人主動祝褔自己，就未必太奇怪！有網民分享指，日前與朋友光顧中環1間高級日本料理餐廳用餐，同場有對母子正在慶祝生日，並請全場客人吃蛋糕。樓主原打算離開時才道謝，沒料該港媽突然發難，取走其蛋糕，並怒罵「你哋唔鍾意我個仔，件蛋糕我會揼咗去，唔駛你哋食」，令氣氛相當尷尬，樓主被大掃雅興，唯有急急腳離開。



有網民分享指，日前與朋友光顧中環1間高級日本料理餐廳用餐，同場有對母子正在慶祝生日，並請全場客人吃蛋糕，但卻發生令人尷尬的事情。（FB「生仔要考牌系列」圖片）

該網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指上周五（6日）與朋友2人光顧中環某間高級Omakase日本料理餐廳，全場只能容納12名客人，售價為3000至4000元1位。用餐期間，餐廳經理突然拿來2件芝士蛋糕，稱是坐在最遠那枱的1對母子正在慶生日，「多咗嘅蛋糕請我哋食」，樓主當時已吃飽，但基於禮貌沒有拒絕，由於該位客人中間隔着5至6位食客，遂打算離開經過時才道謝。

惟樓主繼續與友人相談甚歡時，經理突然上前打斷對話，邀請她們向生日的客人道賀，「不如你哋講聲生日快樂？」，樓主與友人當場呆一呆，此時其他客人即大聲高呼「多謝晒呀！Happy Birthday！」。其後該名以闊太裝扮的港媽卻發難稱，「今日我個仔（貌似16至17歲）生日呀，所以請埋你食蛋糕，我可以揼咗佢」。樓主為息事寧人，即向對方表示歉意，「唔好意思呀！頭先見你哋傾緊計。生日快樂呀！多謝晒」。

再過一會，樓主與友人又聊得興起之際，港媽竟再度發難，帖文形容她「 旋風式走埋嚟，伸手拎起嗰兩件蛋糕」，並充滿敵意地表示，「你哋唔鍾意我個仔，件蛋糕我會揼咗去，唔駛你哋食」，令現場氣氛瀰漫一陣尷尬，樓主和友人都再呆掉，滿腦「黑人問號」，開心飯局亦瞬間得無癮，唯有急急埋單離去。臨走時，經理充滿歉意地不停表示「真係唔好意思，我都唔知講乜好」。

該名以闊太裝扮的港媽卻發難稱，「今日我個仔（貌似16至17歲）生日呀，所以請埋你食蛋糕，我可以揼咗佢！」。（《親親我好媽》劇照）

樓主在帖文中慨嘆，「我哋同你係陌生人，有乜嘢鍾意同唔鍾意嘅點？我哋做錯乜？我哋餐飯又唔係你俾錢」，又質疑怎樣做才能令港媽滿意，「你想我哋做乜？同你個仔唱生日歌？你個仔生日其實唔關我哋事。唔駛我哋七星拱照咁圍住佢賀佢生日吓嘛？呢度又唔係你包場同你個仔慶生」，最後更諷刺稱「我心中只默默祝福佢仔仔將來嘅老婆」。

帖文引來網民嘩然，有人揶揄「要幾寂寞先迫陌生人一齊慶祝生日」，又指港媽舉動令人誤以為會請全場吃飯，批評她非常騷擾，「打擾人吔食飯仲毫無廉恥去發人脾氣」，亦有網民指基於衛生問題，應直接婉拒蛋糕，「疫情嚴重，直頭可以拒絕佢個蛋糕啦！三唔識七」、「一班人冇戴口罩，在嘻嘻哈哈笑聲中，加埋壽星仔吹啖氣去整熄蠟燭，我真心唔敢食」。