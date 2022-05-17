女生相睇帶弟妹黐餐狂點貴菜　男方埋單驚見$3500　決定咁做反擊

不少人都會安排相睇，希望能結識心儀對象，但如果過程中得悉做了「水魚」，還是早早離場為妙。早前一段影片在內地網絡瘋傳，1對男女相約在餐廳相睇，沒料女方竟然帶同弟弟妹妹去「蹭飯」還狂點餐，最終消費3100多元人民幣（下同，約3589港元），引起男方不滿，一怒之下沒結帳就直接離開，不少網民都大讚他做得好。



一段網上影片在內地網絡瘋傳，1對男女相約在餐廳相睇，沒料女方竟然帶同弟弟妹妹去「蹭飯」還狂點餐。（影片截圖）

內地媒體報道，1名年輕男女相約在餐廳相睇，惟到場一刻才發現女方帶同弟弟妹妹一起來蹭飯，還以「今後可能是一家人」來作理由。可是點餐時三姐弟一直點最貴的菜，還點了很多，讓男子感到不舒服，而用餐時女子只問及男子關於買樓買車及存款等「重要訊息」後，便沒怎麼再跟他說話，只顧着跟弟妹聊天，令他非常感尷尬，完全是局外人一樣被冷落。

後來男子借機上廁所，並到櫃枱核對帳單，得知這餐飯索價3100多元，令他更感覺自己快要當「冤大頭」，認為相親女子就是來蹭吃，最後決定在沒付帳下直接溜走了。直到店員遞上帳單要求付錢時，女方及弟妹才驚覺他已離去。

影片引起網上熱議，有網民認為女子帶家人一起相睇的做法過份，意圖太明顯，還要點昂貴的菜，質疑她是「慣犯」，專找人相睇蹭吃，幸好男方醒目走得快，不需做「冤大頭」讓女方得逞。不過亦有網民認為男方是「小器的男人」，指識女生就是要花點錢，而且自己那份錢都應該要付，沒理由留下給女生付錢。

有網民則認為事件太誇張，質疑影片是「擺拍」造假；翻查資料，影片3月已在網上流傳，亦沒有註明是何處及何時拍攝。