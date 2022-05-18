港府考慮禁用Telegram 　網民憂這個社交App也禁　熱議裝VPN翻牆

【禁Telegram】《香港01》接獲消息人士指出，個人資料私隱專員公署近月一再要求Telegram公司刪除有關違規「起底」訊息，但持續不獲正面回應，若Telegram公司短期內仍不妥善回應及刪除有關違規訊息，港府計劃透過向互聯網供應商頒發禁令，於下載程式平台刪除Telegram應用程式。消息一出引來網民熱議，有人憂慮網上言論自由受影響，但亦有網民表示支持，指「起底」屬違法，措施是「保護大家免受起底」；亦有網民建議推出上網實名制，以示對個人言論負擔。

有大批網民則擔心若今次真的禁了Telegram，港府未來會否進一步禁制社交媒體，其中最憂慮是最多港人使用的facebook也被禁，甚至累及其他通訊應用程式，又者會審查通訊內容，不少人更稱要安裝VPN作上網翻牆之用。



《香港01》接獲消息人士指出，Telegram公司持續沒有正面回應港府有關刪除違規「起底」訊息要求，明言若短期內Telegram公司再沒妥善回應，港府計劃透過向互聯網供應商頒發禁令，於下載程式平台刪除Telegram應用程式。（資料圖片）

《香港01》接獲消息人士指出，港府發現透過Telegram群組發放警隊、立法會議員、政府官員等人士及其家人的違規「起底」訊息，自今年2月起有死灰復燃之勢，而個人資料私隱專員公署近月一再要求Telegram公司刪除有關違規「起底」訊息，但持續不獲正面回應，

消息人士續說，若Telegram公司短期內仍不妥善回應，公署將被逼採取行動使用終極手段，就是首度引用《個人資料（私隱）條例》第66L條賦予權力，停止或限制市民連接有關應用程式發布訊息，甚至要求下載程式平台刪除Telegram應用程式，屆時已下載Telegram的用戶既不能繼續使用，新用家未來也無法下載Telegram應用程式。

消息旋即於網上熱議，有網民表示支持做法，認為可以「保護大家免受起底！」、「太好了！刪除有害程式！」、「即刻禁，唔好等」，更甚者，有網民建議設立社交媒體實名制，更能杜絕惡意攻擊、起底或發布違法言論的情況。

大批網民擔心若今次禁了Telegram，未來會否再禁Facebook、WhatsApp、IG、YouTube等社交媒體應用程式，與內地做法的看齊。（資料圖片）

不過，有大批網民質疑如禁止了Telegram只是「斬腳趾避沙蟲」，認為市民應有選擇使用社交媒體的自由，「國際都會喎！」、「要VPN日子不遠了」，更擔心若今次禁了Telegram，未來會否再禁Facebook、WhatsApp、IG、YouTube等社交媒體應用程式，與內地做法看齊，甚至審查市民在社交媒體的通訊內容。

另有網民指，港府近年也曾引用 《國安法》封鎖個別網站，市民使用本地互聯網供應商（ISP）提供的網絡服務不能登入相關網站，但使用VPN（虛擬私人網路）則可登入，故除非連VPN都禁絕，否則仍有辦法看到被禁網站的內容或使用被禁的應用程式。因此，傳出港府考慮禁用Telegram的消息後，網民稱「是時候買VPN傍身，有需要時可以翻牆」。