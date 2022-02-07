WFH遇VPN常斷線被上司要求換電腦　打工仔呻無辜：同事都試過咁！

疫情下不少人都在家工作，VPN（虛擬私人網路）自然成為必須品。有網民在討論區上發文，稱公司提供的VPN經常斷線，但向上司反映時卻被質疑只是「蛇王」偷懶，即使開直播證明VPN有問題，上司仍只要求他換新電腦，令他感到不滿。



有網民在討論區上發文，稱公司VPN不斷斷線，被上司懷疑是偷懶。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，稱被上司批評他未能連上VPN是他自己的問題。他在帖文中提到，「公司VPN成日斷線，每次都搞好耐，然後上司就覺得我唔做嘢」，即使清楚反映相關情況，仍然會被上司覺得是「拎藉口」，「因為佢用就無問題」。

樓主直言，未能連上公司VPN「你估我想咩！」，但上司覺得情況太過奇怪，於是要求他以手機直播，「叫我Show畀佢睇」。詎料上司看完直播之後繼續質疑，竟然表示「係咪你電腦問題？不如你換過部？」。聽聞上司要求後，樓主指自己的電腦沒有其他問題，「係用你個廢柴VPN先出事」，而且同事都有類似情況，認為非個別事件，「做咩要我換過部電腦？」。

網民看過帖文普遍認為換機責任不在樓主，「員工辦工所用器材應由公司提供，技術問題不由員工負責」、「真係有咁既需要，你問返係咪公司全資（補貼費用）」、「換電腦，係私人電腦亦或公司電腦先？」。不過亦有人留言指，如果換電腦真的可以解決VPN問題，也許是換電腦的時機。

（香港討論區）

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