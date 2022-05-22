仁愛堂推「屋邨長者免費中醫診療計劃」　滿60歲人士獲贈3次診療

仁愛堂自2003年起首創流動中醫醫療車服務。流動中醫服務其中一個特點是靈活性，中醫師會深入不同社區，讓市民可在居所附近就醫，同時為社區築起龐大的醫療網絡。截至今日，仁愛堂共有27部綜合及流動中醫醫療車，服務網絡覆蓋港島、九龍及新界等地區，已有逾100個服務點，部分醫療車更關顧上班族而設有夜診服務。為進一步扶助老弱，該堂在本年4月起，透過流動中醫醫療車在屋邨的服務點，善用流動優勢，推出「屋邨長者免費中醫診療計劃」，鼓勵屋邨長者無病先防、有病就醫，未來更會新增服務點，提升城市的健康防禦力。



仁愛堂推出「屋邨長者免費中醫診療計劃」，長者只需進行簡單年齡核實，便可得3張診療券。每券可享用1 次中醫診療服務（包括最多5劑濃縮中藥）。計劃照顧屋邨長者醫療需要，鼓勵他們無病先防、有病就醫，從而提升社區健康水平。 （仁愛堂提供）

不用舟車勞頓 長者為本免費醫療計劃

香港人口持續老化。根據香港特區政府於本年2月28日公布去年的人口普查簡要，全港有兩成人口已達65歲或以上。該數字反映出社區必須有相應的長者社會服務計劃以照顧老化的人口，而仁愛堂早已率先關顧長者們的醫療需要。例如該堂在本年4月下旬，推出「屋邨長者免費中醫診療計劃」，善用車隊的靈活性優勢：屋邨長者只需選擇於邨內的仁愛堂流動中醫醫療車，經簡單的年齡核實後，便可獲3張免費診療券，每券可享1次中醫診療服務（包括最多5劑濃縮中藥）。計劃的方針，是希望長者不需經歷舟車勞頓之苦，也可在零經濟壓力下，安心調養身子、有病就醫。現時，該堂逾100個流動中醫醫療車服務點，有近60個位於公共屋邨，為長者，尤其行動不便者帶來體貼的服務。

爭取新建屋邨服務點 開拓鄉郊地區

隨著愈來愈多公共屋邨落成，意味著社區有很多潛在的醫療需要。為令醫療網絡更完善，仁愛堂正積極聯繫多方，希望增設更多服務點，例如位於屯門和田邨及菁田邨等，為新入伙的居民提供便利、質優價廉的中醫診療服務。此外，在歷屆董事局的帶領和支持下，流動中醫醫療車亦將進一步深入各社區，開拓鄉郊地區服務點，如吳家村等。

流動中醫醫療車走入鄉郊地區，為吳家村居民提供中醫服務，惠及行動不便人士。（仁愛堂提供）

針對人口老化 推出相應醫療支援

仁愛堂除會新增流動中醫醫療車服務點，一直不忘救助貧苦老弱的初心，尤其目前社會正面對人口老化問題，每個醫療單位亦需就這龐大社群作好準備。該堂也特別注意到年滿60卻未滿65歲、未能受惠於醫療券的銀齡族的醫療需要。例如該堂近月推出的「屋邨長者免費中醫診療計劃」，其參加年齡是由60歲開始，為輕老年人士提供免費的醫療服務，減輕其經濟負擔。

增服務點、針對人口結構 提升社區健康水平

要提升香港的整體健康防禦力，必先確保各區都有健康社群，方法就是築起良好的醫療支援網絡。增設服務點固然重要，能及早針對人口結構作出相應服務，才能有效提升社區整體健康水平。透過增設服務點及關顧長者需要，仁愛堂將繼續全力支援基層市民對醫療服務的需求，與社會各界一起於逆境並肩前行。

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



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