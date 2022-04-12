仁愛堂籌款｜「醫者仁心」疫下派中醫現金券　弱勢社群1500人受惠

2022年初，香港迎來2019冠狀病毒病疫情最嚴峻的日子。除了打疫苗、購買西醫成藥，市民對中醫藥服務的需求亦見急增。本年3月，病疫感染數字更一度攀升至高峰。仁愛堂於同月向清潔工友、失業人士、弱勢社群等派發了1,500張 (每張價值港幣100元)、合共港幣15萬元的「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券，為他們帶來及時的幫助。



因應第五波疫情，仁愛堂在2022年3月，派出總值港幣15萬元的「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券，是次受惠人士達1,500人次，包括弱勢社群及前線清潔工友。（仁愛堂提供）

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中醫服務需求增 贈醫施藥計劃應運而生

根據官方數字，2019冠狀病毒病爆發而來，累積確診人數已過百萬。雖說2019冠狀病毒病的輕症患者普遍可於一周後康復，但康復者仍要面對各種後遺症，如咳嗽、疲勞、失眠等症狀。香港特區政府早已肯定中醫藥在防疫、治療、復康三方面可發揮重要作用，而由仁愛堂提供的中醫服務在疫情期間也從未間斷。為鼓勵弱勢社群及早求醫、康復者能盡快復原，仁愛堂一直尋求合作機會、連結不同善長募集捐款，望可減輕弱勢社群的中醫醫療負擔。「醫者仁心」贈醫施藥計劃便在疫情下應運而生。

助弱保康為宗旨 前線清潔工及弱勢社群受惠

「醫者仁心」贈醫施藥計劃於2020年開始，計劃內容是透過仁愛堂的合作企業或機構伙伴、轄下服務單位等，向特定人士派發「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券（下稱中醫現金券)。求診人士可憑券到仁愛堂的自資中醫中心及所有流動醫療車享用質優價廉的中醫服務。本著「助弱保康」的宗旨，受惠人士主要為香港的弱勢社群，包括單親家庭、視障人士、劏房戶、獨居長者或雙老（兩名長者共同生活）以及待業人士等。而一直站在抗疫最前線的清潔工友，也是此計劃的受惠人。

集結多方力量 疫情高峰迅速行動

今年3月開首，疫情踏入高峰，香港的單日確診數字突破萬人。仁愛堂即以10天時間完成聯絡、商討、達成合作、並迅速派發中醫現金券的工作。能在此關鍵時刻作出迅速行動，計劃的紮實根基不容忽視。事實上，仁愛堂團隊在計劃推出之先，已花上逾半年時間確立計劃模式、訂立行政程序。同一時間，團隊又積極向外尋求合作機會，並向不同善長募集捐款。承蒙諮議局委員吳明珍主席MH引介，以其姊吳明麗女士名義，慷慨解囊捐出港幣100萬元，分5年擴建及延續「醫者仁心」贈醫施藥計劃。計劃開展至今，已累計派出接近港幣120萬元的中醫現金券。這都是善長、合作伙伴與團隊、的努力成果。

計劃暖心細節 帶來實質體貼援助

「醫者仁心」贈醫施藥計劃不單為受惠人士帶來經濟援助，計劃的運作模式也是一種暖心舉動。由於受惠人士只會在付費時使用中醫現金券，而無需在求診時經歷申請、輪候審批等繁複又令人易於尷尬的過程，他們便可更有尊嚴地享用醫療福利。

第五波疫情發展至今已有大批大量康復人士急需支援，而未來確診數字更是難以預計的。仁愛堂期望以「醫者仁心」贈醫施藥計劃，及早為前線工友、弱勢社群做好預防、治療、復康的準備。若你想支持這個實質又體貼的計劃，可致電：2655 7757查詢。

以中醫藥守護弱勢社群 支持「醫者仁心」贈醫施藥計劃



中醫在抗疫路上擔演重要角色。最近由內地來港的中醫專家表示，中醫藥能在預防、治療和康復過程中發揮作用，減低重症和死亡率。而香港特區政府亦多次肯定中醫藥可加快病者復原，正努力促成中西醫合作，又形容中醫治療可起「治未病」的功效。

中醫藥服務乃重要抗疫資源，請即支持「醫者仁心」贈醫施藥計劃，為有需要的前線工友、弱勢社群，減輕中醫醫療開支、抵抗疾病、增強免疫力，達致守護全城健康的目標。

仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃，若想支持這個計劃可憑此QR code捐款。

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）