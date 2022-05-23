荃灣「豬肉檔AK」新勁敵？網民推介海鮮檔靚仔小鮮肉：呢個正好多

荃灣街市「楊屋道AK」熱潮未退，近日又有新星崛起。有街坊在網上推介1位在海鮮檔工作的靚仔「小鮮肉」，不似「AK」的成熟粗獷，他外貌年輕，皮膚白晢，擁有一雙黑白分明的笑眼，身上衣物也「乾淨企理」，搭配韓式髮型，更顯斯文。有人指他謙遜有禮，迷到不少主婦，更有網民笑言「鍾意書生type嘅師奶可以出動啦」、「搞到姨姨好唔得閒」。



從照片可見，該身穿藍色短袖T恤的男員工外貌年輕，皮膚白晢，擁有一雙黑白分明的笑眼，行「青靚白淨書生」路線同樣深得師奶喜愛。（facebook群組「荃灣人」圖片）

有網民在facebook群組「荃灣人」上載照片，引述於網上見到有街坊分享1個魚檔員工樣貌不錯，並寫道「靚仔過豬肉威多多聲」。從照片可見，該男員工身着藍色短袖T恤，外套白色圍裙，加上大紅色橡膠手套，令他皮膚看上去更白淨，配上韓式髮型「逗號瀏海」顯時髦，行「青靚白淨書生」路線一樣受歡迎。

不少網民留言曾見過他真人，稱讚他待人和善。亦有人表示喜歡他斯文有禮，「呢個真係得，有書卷氣」、「今次呢個堅靚仔，起碼青靚白淨」、「呢個正好多，小鮮肉」。

近日迅速竄紅的街市靚仔：

有網民表示身邊一個靚仔也沒有，「原來去晒街市」，亦有人笑言近期的幾個街市帥哥可以組團出道，「Super Market就快齊腳」、「想入娛樂圈要先去街市見工」。但亦有人對於街市靚仔已經開始厭倦，「好煩，乜都話靚仔」、「又嚟？停啦好嘛」、「似係𡃁仔唔係靚仔」。