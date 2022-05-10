荃灣「豬肉檔AK」有勁敵　網民推介牛池灣菜檔靚仔一戰：主婦好忙

素人帥哥或會被明星更新鮮吸引，近日「楊屋道AK」一夜爆紅，令大批家庭主婦爭相到荃灣新村街豬肉檔「追星」打卡。小鮮肉陸續有來，有黃大仙街坊就推介另1位於牛池灣街市菜檔工作的靚仔，雖沒「AK」般行剛陽路線，但深邃有神的雙眼，加上乖巧順毛髮型，一樣擄掠主婦芳心，更大讚他非常有禮，網民都笑言「荃灣買豬肉，牛池灣買菜，主婦很忙」。



從照片可見，穿着黑色背心的男員工皮膚白皙，擁有一對迷人雙眼，加上一頭韓風順毛齊蔭髮型，行乖巧路線同樣深得師奶喜愛。（FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) 」圖片）

有網民在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) 」上載照片，引述媽媽分享指牛池灣街市1個菜檔男員工都很不錯。從照片可見，穿着黑色背心的男員工皮膚白皙，戴着口罩都遮蓋不了高挺的鼻樑，及一對迷人雙眼，加上一頭韓風順毛齊蔭髮型，行乖巧路線同樣深得師奶喜愛。

不少街坊紛紛留言稱在街市遇過這位「哥哥仔」，大讚他「唔止靚仔，仲非常之有禮貌」、「呢個鮮（肉）好多」，又指現在多了年輕人入行，特別父母做老闆，令街市充滿朝氣活力，「帶旺本地民生經濟，阿媽日日買餸開心」。

荃灣豬肉檔「楊屋道AK」一夜爆紅，令大批家庭主婦爭相到訪「追星」打卡。（FB「荃灣友」圖片）

有網民就笑言第一眼以為是女生，「男生女相，唔同類型」，又指其黑眼圈比較深，「睇嚟要早啲瞓」。有網民就建議電視台舉辦口罩先生或街市先生選舉，應該很有睇頭。