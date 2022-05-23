大埔友遺失八達通　賊人狂嘟$2640消費券　留關鍵線索自曝行蹤

【消費券／八達通／遺失】不少人透過八達通領取第一期5000元電子消費券，但緊記要小心保管！繼早前屯門有市民被盜八達通，慘被嘟走近2000元消費券及充值餘額後，再有市民遇上同類事件。有網民在討論區表示，其親友日前在大埔遺失了八達通，內有2000多元消費券餘額，惟有人拾獲八達通後，竟四出消費把卡內消費券「清零」，殊不知卻因此留下了「關鍵消費路線圖」。帖文引來網民熱議，認為消費紀錄有齊公司名，「要查實查到」，也有網民揶揄賊人「用八達通犯案咁醒」。



有網民表示，其親友遺失了八達通，內有2000多元消費券餘額，惟有人拾獲八達通後，竟四出消費把八達通內的消費券「清零」。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

有網民今早（5月23日）在Facebook群組「大埔 TAI PO」表示，其親友上周一（5月16日）上午11時在大埔安富道附近遺失了八達通，內有消費券餘額2000多元，「因為親友唔係有錢人家，所以消費券都慳住用」，惟翻查八達通消費紀錄，竟發現拾獲八達通的人，當天已利用該張八達通四出在大埔區內消費。

從樓主上載的八達通消費紀錄見到，拾遺者當日早上11時45分至晚上8時許都有使用該張八達通消費，到訪地點包括食肆、優品360、家居用品店，以及運動消閒服飾和鞋履批發零售店等，共花去超過2640元，當中在運動消閒服飾和鞋履批發零售店太古資源有限公司（Swire Resources Limited）使費最多，金額超過1700元。

「犯人」留下了詳細消費紀錄路線圖。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

樓主指出，目前已報警處理，「親友都知道錢係追唔返，但拾遺（不報）係唔啱，希望都搵到佢出來。唔知個拾遺者睇到個post，會唔會乖乖去自首呢？」。

帖文引來網民熱議，不少人認為既然有消費紀錄，相信追查難度不大，「有晒公司名要查實查到」、「全部都有cctv，有晒交易號碼同時間，要捉返個人出嚟實捉到」、「有消費紀錄，睇返cctv就捉到啦」；但亦有網民擔心，若拾遺者戴了口罩及帽遮掩容貌，追查難度會大增。

有網民則批評拾遺者「夠晒cheap」，直指用八達通犯案是無腦行為，「盜用電子劵八達通，咁onX嘅賊」、「用八達通犯案咁醒」。