屯門友被偷八達通　小偷狂嘟$2000消費券清零　留「關鍵線索」

隨消費券發放，不少市民八達通餘額很可能數以千元計！有屯門街坊日前在facebook發文，指在工廠區內被人偷去八達通，發現時已被小偷花光裏面的消費券連自己增值的金額合共近2000元。由於八達通APP上留下了小偷消費紀錄，有完整的「消費路線圖」，引來網民偵探上身推論小偷可能不是一人消費，又認為只要根據消費時間及CCTV紀錄，應該很容易找到犯人。

樓主其後稱已報警處理，又形容「佢（小偷）係由少少錢，用到fing錢嘅地步」，一日內「嘟」光2000元，希望對方知道他的所作所為已留下證據。



屯門男子被人偷去八達通，卡內的消費券連同增值額約2000元全被「嘟」光。（示意圖／資料圖片）

樓主原在facebook的屯門失物群組發文，之後被轉到「屯門友」專頁瘋傳，事發於5月16日，他在屯門工廠區被偷去八達通，他做完兼職始發現八達通遭小偷「碌卡咁使錢，全日人工都補唔番條數」。由於八達通APP有小偷的消費紀錄，結果呈現一張「消費路線圖」。小偷先在下午1時36分及1時40分在大家樂拍卡2次，分別用了48元及68元，之後去到優品360消費了203.9元，晚上再到Bauhaus、卓悅及允記運動用品購物，每次用約500元，合共花了1902.9元。

樓主發現被偷去八達通時，卡內的款項已被用光，但留下了多筆消費紀錄。 （「屯門友」fb專頁圖片）

樓主續指在午膳時間被偷八達通，他當時在工廠區內，因落雨沒離開吃飯，「lunch hr完嘅時間就係小偷用我張卡嘅時候，即係大家樂買飯。然後360大概係MTR 嗰間，睇時間估」，他推測小偷消費其八達通的地點亦在屯門，發現時卡內的錢已被用光。

樓主現時已報警，相信如翻查CCTV及消費紀錄時間已能找到犯人。他說如小偷只是用少少錢他可能不會報警，但現在約2000元餘款被清袋，希望小偷看到帖文，「用少少都算，但係好似碌卡咁」、「呢個人用得好開心呀， 佢係由少少錢，用到fing錢嘅地步」。

樓主指小偷一天就嘟光八達通卡內2000元，他已就事件報警。（示意圖／資料圖片）

網民們偵探上身，推測偷卡者是一男一女在消費，「男嘅去允記，女嘅去卓越，之後一齊去Bauhaus」、「2個人用1張卡，同1張卡前後買餐，之後去shopping，其中1個應該女人嚟，對時間對CCTV好易捉到」，如果單人行事，應該「佢好肚餓，食2次大家樂」，笑言也可能是想儲星夢閃卡。

有網民提醒遺失八達通後一定要即時報失，並要馬上轉卡領消費券，樓主稱消費券方面已經通報好，但相信原本自己增值的錢可能無法討回。有不少人提到遇到同類情況，最終未必有回音，樓主持有的並非個人八達通，稱知道那些錢未必能取回，「但都要畀小偷知佢嘅所作所為係有留低證據」。

（綜合）