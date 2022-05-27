見到都痛！大叔腰痛半年突惡化　取出206粒腎石　病況關天氣事？

印度受熱浪影響極炎熱，4月平均氣溫為攝氏35.9度，達到歷史新高。高溫除了令人容易中暑，更可能令一些疾病加劇，當地1名中年大叔左腰劇痛長達半年，原以為是工作勞損，靠服用止痛藥強忍，惟近日痛楚加劇，至4月下旬只好到醫院求醫，結果揭發腰痛的原因是腎臟有大量結石，最終醫生施手術取出大大小小共206粒結石，令人觸目驚心！醫生推測患者近期病情加重，原來與高溫天氣有關！



印度男子左腰劇痛半年，求診照超聲波後發現體內有大量腎結石，終透過手術取出了206粒腎結石。（「Dr.Thota Ramarjun」twitter圖片）

根據《印度時報》報道，居住在印度海德拉巴市的56歲男子拉馬拉克什馬（Veeramalla Ramalakshmaiah）自上年開始出現左後腰疼痛，他原以為是工作勞損的肌肉痠痛，沒有加以理會。後來痠痛轉變成劇痛，並持續了半年，但拉馬拉克什馬始終沒有深究病因，只靠止痛藥得到短暫舒緩。但漸漸止痛藥也不見效了，腰部劇痛嚴重到影響日常生活，拉馬拉克什馬終在4月22日前往當地醫院求診。

醫院的泌尿科高級顧問醫生庫馬爾（Dr Poola Naveen Kumar）替拉馬拉克什馬照超聲波，發現他有嚴重的腎結石問題，需要即時安排手術。經過1小時的微創手術，拉馬拉克什馬體內取出206粒腎結石，數量之多連醫生都表示震驚，形容幸好趕得上在腎功能被損前治療，「術後狀況良好，翌日已出院」。

對於拉馬拉克什馬的腎結石病況在近期加劇，庫馬爾推測與高溫天氣有關，因人體排汗後如果沒有適時補充水份，身體脫水便助長了腎石形成，同類患者的病情會更重，如有持續腰痛症狀應及早求醫。

庫馬爾醫生推測患者腎結石的病況在近期加劇，原因與高溫天氣有關，指身體缺水會惡化腎石積聚情況，因此夏日要適時補充水份。（示此圖，GettyImages）

印巴熱浪在3、4月時持續影響印度西北部，據印度氣象局（IMD）的數據顯示，印度4月平均氣溫為攝氏35.9度，達到歷史新高。庫馬爾醫生建議民眾要減少身體水液流失，同時要保持水分，「一定要多喝水，可行的話喝些椰子水」。