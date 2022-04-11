港男第1次煲魚湯　想用海水煲出鮮味　 網民恥笑：記得登記換腎

煲魚湯最緊要煲出魚鮮味，用海水就能煲出原汁原味？有港男在網上群組發文，表示自已第1次煲魚湯，遂在網上發問應用海水還是淡水煲湯，才能煲到鮮味？結果引來網民爆笑，直指樓主應該「換腦」。



（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

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有港男周日（4月10日）下午於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖並上載相片，顯示有4條魚，樓主稱自己首次煲魚湯，遂向網民們求教，「係用海水煲定淡水煲湯，先可以煲到鮮味？」

帖文隨即引來網上熱論，不少網民即時爆笑回應，「梗係用海水煲啦，煲好連鹽都慳返」、「有處理過嘅海水最好，例如屋企嘅鹹水缸」、「廁所水最出味」、「建議城門河旁即取即煲」、「唔使落魚，個海本身有魚已經吸晒啲鮮味，就咁搵海水滾返熱就得」、「煲湯前記得係器官輪候冊登記換腎」、「換埋個腦」、「令我明白到知識的重要性」。

亦有網民認真回覆，提醒樓主「海水唔得架」，「海水？好污染喎！食咗會肚痾！」。另有網民指出樓主所言「曲直難分」，「嘩好好笑，覆嗰啲仲好笑」。

那麼海水是否真的不能飲用？不計及現時海洋污染導致海水含有害物質等問題，由於海水含大量鹽份，人類飲用海水會令血液中食鹽濃度提高，身體細胞為了平衡血液鹽濃度，會將細胞水份釋放到血液裏，可能造成「脫水」現象，嚴重更可能有生命危險。

同場加映：暗黑料理圖鑑！

