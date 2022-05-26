日本列香港入「藍色名單」免隔離　網民呻回港煩　呢類人成真贏家

不少港人視日本為「家鄉」，久未「回鄉」的港人看見曙光了！日本政府公布6月10日將開放旅客入境，香港被列入「藍色名單」，港人可免檢測及檢疫入境，但初期對象限定有導遊陪同的旅行團，消息即時引起「思鄉港人」哄動。許多網民認為現時不用白興奮，因為去日本雖不用隔離，但「返嚟先攞命」，提醒現時港人出境後回港仍要在隔離酒店住7天，耗費的金錢和時間成本極高，故短期內仍難以成行。不過有網民突破盲點，直指「真正贏家」是目前仍可以在家工作的打工仔，到時他們爽遊完日本可以在隔離酒店WFH，「仲可以買定日本食品喺酒店嘆住隔離」。



消息指日本考慮將香港列入「藍色名單」，無論有沒有打齊3針，均可豁免檢測或檢疫。（AP）

「可以去日本」的消息每每令網民暴動，頻呼要返鄉下！新冠疫情打擊全球經濟，日本政府準備在6月放寬入境限制，提升旅客入境人數，令觀光旅遊業慢慢回覆正常。據日本外務省資料，6月1日起會將各地區按紅、黃、藍3色作分組，其中「藍色名單」地區旅客無論有沒有打齊3針，均可豁免檢測或檢疫。

日本政府5月26日公布，將於6月10日起恢復外國旅客入境，香港被列入低風險「藍色名單」，不需展示疫苗接種證明就可以免除檢測及隔離，但初期對象限定有導遊陪同的旅行團，而且入境者仍要出示起行前72小時內的PCR檢測證明。

可以免隔離去日本的消息一出，隨即引起網民熱議；圖為5月10日，日本東京一個車站，列車正駛入車站。（AP）

消息引來網民熱議，留言稱要趕去日本吃日本菜和享受世界，但有個關鍵難題令所有人1秒由天堂折返凡間，呼籲大家別想太多，因按現時防疫規定，港人從外地回港一樣要隔離，「問題返香港使唔使隔離7 day先」、「冇打疫苗返唔返到嚟？」、「回港唔使隔離，咁先有得諗」。有網民更表示擔心難以帶家中長者遊日，「返香港必需要打2針及酒店隔離7日，咁樣想帶老人家去玩都唔得了」。

按港府現時規定，港人出境後回港仍要接受檢疫，要入住隔離酒店限隔離7日。不過有網民突破盲點，指真正「贏家」是目前仍可在家工作的打工仔，「得wfh 班人去到」。

有網民惡搞天文台介紹降雨量及暴雨警告訊號的影片，稱即使去日本不用隔離，但回港一樣要。（香港天文台影片截圖／連登討論區）

雖然港人遊日慾望無限大，但也有理性網民提醒，日本每日確診數字仍高企，去當地的染疫風險可能較香港高。又有人認為現在措施很諷刺，「0針可以去日本玩咩都得，但喺香港堂食、睇戲同做Gym都要打晒針先得」。

按日本政府目前規定，入境旅客要打齊3針指定疫苗名及非來自疫區，入境後仍要在機場接受檢測才可免隔離入境，否則要隔離7日。截至5月12日，本港已有逾338萬接種3劑疫苗，其中約229萬人已接種第3劑復必泰，但由於部人部或選擇溝針，實際人數應少於此數。

（綜合）