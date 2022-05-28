看不懂泰國紅綠燈　法女遊客馬路踩單車被撞飛　墮地四肢骨折慘死

旅行不熟悉交通燈號隨時會出車禍。1名法國女遊客日前踩單車遊覽泰國大城府時，因為看不懂交通燈，在十字路口前行時被私家車撞飛，從半空墮地後四肢骨拆重傷出血，最終送院途中死亡。同行的美國女遊客稱，她們當時見到直前綠燈和右轉紅燈同時亮起，雖然紅綠燈同時出現，但兩邊車輛又停了下來，她們便想快快穿過馬路，未料先行的友人卻被撞死。

2人租住的旅館東主批評泰國交通燈號不夠標準，外國人很可能看不懂，現時的燈號像是要遊客拿命博；私家車司機稱當時看到單車已來不及煞車，希望向對方家屬道歉，他將被控危險駕駛導致他人死亡罪。



法國女遊客在馬唔踏單車捱撞，送院中不治，同行的美國女遊客在旁掩面痛哭。（網上圖片）

事發於周三（25日）晚上，泰國大城府（Ayutthaya）警方接報，指1名法國女遊客踩單車在Rojana 十字路口被白色豐田汽車撞飛，現場情況可見豐口車頭損毀，36歲女遊客Camille Jeanne倒在地上，全身染向。警方稱她捱撞後四肢骨折，身受重傷送院，惟途中已告不治。死者隨後送至醫院驗屍，會聯絡大使館協調親友前往泰國辦後事，涉事男司機將被控危險駕駛導致他人死亡罪。

與死者同行的34歲美國女遊客指，她們一起在大城遊玩，參觀古蹟和寺廟，原訂只留1天，計劃明天就去清邁。當天吃完晚飯她們一同踩單車回旅館，經過十字路口時，見到紅燈綠燈同時亮起，十字路口兩則都有車停着，她們雖搞不清楚情況，但想快快踩單車穿過馬路，未料有私家車高速駛至，她的單車因在較後方才逃過一劫。

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涉事43歲泰國司機Sathapana指，他當時從辦公室開車回家，穿過大橋見到十字路口直行綠燈及右轉紅燈，他當時正直行，故保持前行，原本沒留意到遠處有女子踩單車從左面而來，並向對面的安全島進發，司機嚇得來不及煞車便撞上法國女遊客的單車，釀成奪命車禍。司機事後得知女遊客不治後感到非常抱歉，想向對方家屬道歉。

閉路電視及車cam片紀錄經過：

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據現場閉路電視畫面，當時交通訊號燈顯示直行綠燈及右轉紅燈，2名女遊客踩單車前行時，右邊的豐田高速駛過，打橫撞飛踩在前方的法國女遊客，她拋至半空後着地，後方的美國女遊客剛好避過一劫，馬上停下回頭查看。

旅館老闆表示，2名女旅客當天租單車外出遊玩，直至當晚9點都未回來就令他很着急，過了一會卻接到救援隊電話，稱2人出了車禍，其中1人身亡。旅館老闆馬上趕去現場了解，對事件很痛心，稱2名遊客到泰國玩卻出事。他直言當地交通燈號對外國人來說太難明又不夠標準，直行綠燈和右轉紅燈會同時亮起，結果她們看到紅燈直接穿過馬路，迎面的車也會措手不及，希望當局加以改善，別讓遊客拿命去博燈號。

（綜合）