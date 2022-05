夫妻情深｜愛妻去世　癡情漢伴屍21年每天聊天　1原因終放手火化

夫妻情深,縱使天人永隔,愛亦永恒不斷。泰國71歲男子查恩(音譯,Charn Janwatchakal)的妻子於21年前不幸離世,傷心欲絕的他便安排妻子的遺體做防腐,然後放在家裏與自己同在,更每天繼續與妻子的遺體聊天,彷彿老伴仍陪在身邊。21年過去,查恩考慮到自己年事已高,若他過世妻子遺體或無法好好安葬,終決定把遺體火葬,其最後道別一幕感動了萬千網民。



泰國71歲男子查恩陪伴妻子屍體21年,終決定把遺體火化。(網上圖片)

綜合外媒報道,查恩的妻子於2001年因交通事故去世,愛人突然死亡令當時50歲出頭的查恩傷痛欲絕,獲朱拉隆功大學醫藥學院學位、曾在軍隊擔任醫務兵的他,決定用自己處理遺體知識,把妻子屍體做好防腐工序後放在家裏相伴。

查恩早上會與飼養的貓、狗玩耍,晚上就會向妻子遺體說話分享生活,一伴就是21年。惟這個決定路途並不平坦,查恩的2名兒子因無法認同爸爸的做法,與他鬧翻並離家出走,父子情斷。

查恩獲朱拉隆功大學醫藥學院學位,亦曾在軍隊擔任醫務兵,於是用自己處理遺體知識,把妻子屍體做好防腐工序後放在家裏陪伴自己。(網上圖片)

21年過去,71歲的查恩有感自己年事已高,加上2名兒子已離家,若自己去世,妻子恐永遠得不到有體面的葬禮,終決定請曼谷基金會幫忙把妻子遺體火葬。

來到4月30日妻子葬禮當天,查恩看着妻子棺木被抬出家門時依依不捨,哭着作最後告別,並情深地說「你會再次回家,不會很久,我保證(you’ll be back home again. It won’t be long, I promise)」。

報道指,由於查恩早已通報妻子死亡,故當局不會就其把妻子屍體放在家中的行為採取法律行動。而基金會事後幫查恩修繕家居,查恩更決定加入基金會做義工,為妻子積功德。