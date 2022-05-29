女友胸部紋阿公樣　男生接受唔到嗌分手　朋友嘲好笨：一方法解決

不少人都會在身上紋上離世親人的名字或樣子以作思念，不過也要慎選紋身的位置！有台灣男生於網上發文分享朋友的分手故事，指出朋友的女友於胸部紋上「阿」公，朋友接受不到每次親熱時都看到「忠實的觀眾」，最終忍不住分手。帖文引起熱議，有網民笑言「人在做，阿公在看」、「阿公無所不在的概念」、「忠實觀眾，每場必到」、「好孫女，讓阿公永遠陪着奶奶」。



有台灣男生於網上發文分享朋友的分手故事，指出朋友的女友於胸部紋上阿公，朋友接受不到每次親熱時都看到「忠實的觀眾」，最終忍不住分手。（fb群組「爆怨公社」圖片）

該名台男於fb群組「爆怨公社」發文分享與朋友聊天的內容，有名朋友向他說最近與剛交往不久的女友分手，原因是女友將「阿公」紋在胸部，雖然朋友沒說清楚，但相信是紋了阿公的樣子，因朋友說「我真的不能接受這麼忠實的觀眾，沒有一次不在的」，不滿每次親熱時都看到女友阿公的臉。發文者認為朋友很笨，「就這樣失去一個感覺很孝順的女生」，指出明明只要親熱時戴上眼罩就可解決問題，還可增加情侶相處的情趣。

有網民笑言，「當你凝視着阿公，阿公也在凝視着你」、「你是不是每次都親到阿公」、「你有想過阿公的心情嗎？沒有！因為你只想到了你自己」、「幫阿公畫一個墨鏡」、「你想來我家看我阿公嗎？」、「不管哪個角度都會看到阿公，那個壓力真的超大的（搞不好哪天換背後刺上阿嬤）」。