一夫八妻│泰紋身師娶8老婆　「後宮」和睦有方法　輪班共寢免爭拗

雖然現代不少社會都採一夫一妻制，但亦有男女在多方同意下，私下以一夫多妻或一妻多夫的形式生活。泰國1名紋身師近日在電視節目分享1男8女的生活，並公開與8位妻子和睦相處的關鍵，包括婚前婚後都尊重女方的決定，妻子們更大讚他是世上最體貼的男人，終讓她們都同意這種生活模式。



1名泰國紋身師日前在節目分享與8位妻子相識的經過，又大談夫妻相處之道。（YouTube「JOKER FAMILY」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

泰國紋身師Ong Dam Sorot在節目上一一介紹8名妻子，他指自己在朋友婚禮上遇見第1位妻子，第2及第3位則先後在市場及醫院認識，後來在各種社交平台結識第4至6位妻子，第7位在寺廟結緣，而目前最後一位則是他與第4位妻子外遊芭堤雅時相識。目前紋身師與第1位妻子育有1個兒子，另有2名妻子正懷孕。

+ 4

紋身師提到，當初要讓妻子們接受這種生活模式也有難度，雖然當他帶第2位妻子回家時，第1位出於對他的愛意而選擇接受，但也有部份妻子起初難以向親友解釋，幸好她們深信丈夫有能力照顧全家，而且非常欣賞丈夫的體貼和愛心，最終克服種種困難而成為一家人，彼此也未曾有過爭吵。

節目亦公開了紋身師一家的生活方式，8名妻子平時會2人睡一房，他每晚順序「寵幸」妻子。他強調，家人之間最重要互相坦白，假如妻子愛上他人，只需直接告訴他便可，他會主動放手，惟至今仍未有人提出。

外界或有很多男性羨慕一夫多妻的生活，但Ong Dam Sorot最後指出，其實他的經濟狀況並非富裕，妻子們均要輪流外出工作，又會製作手工飾品，以共同賺錢養家。

（綜合）

老而彌堅？風流阿伯笑住第37次結婚 28個老婆睇住再娶年輕靚女▼▼▼



老而彌堅？風流阿伯笑住第37次結婚 28個老婆睇住再娶年輕靚女

Twitter日前瘋傳1段婚禮影片，指片中年邁的「新郎哥」已是第37次娶妻。（Twitter影片截圖）