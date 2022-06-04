悲傷生日！高達迷慶生爺爺叫出年帶女友　親戚爆：佢女友係獨角獸

「你估我想單身㗎！」有喜歡高達的網民日前發文，指家人為他慶生時原本歡笑聲語，但爺爺突然在旁大聲許願，表示希望他明年有女友，頓時令他不知所措。有親戚見狀想幫忙解圍，卻爆出他女友是「獨角獸高達」，貌似助解圍，樓主卻感到被猛攻，不禁呻「點解生日都要咁對我？」。沒料到帖文令網民錯重點，紛紛變成討論樓主的興趣。



樓主在討論區表示家人幫他慶生時突然提及他單身的事，又笑他的「女友」是高達角色。（GettyImages）

該名20歲男網民在Dcard以「慶祝生日畀人攻擊」為題發帖，稱其家人近日幫他慶生，當大家正在吃蛋糕之際，爺爺突然放聲許下心願，「希望你出年生日帶個女朋友返嚟，就係最大願望」。樓主坦承不想單身，但明白感情事不能勉強，而且覺得自己還年輕，所以只是笑而不語。

當時氣氛有點尷尬，樓主的1名親戚也許是想幫他解圍，便在大家靜下來之時突然加插一句，「你『女朋友』就係獨角獸高達吓嘛，哈哈」，令氣氛變得更糟糕，樓主像感到被家人取笑「又毒又單身」，令他傷感，「唔知點解我覺得被攻擊」。

有同為高達迷的網民表示寧願揀獨角獸高達也不揀女朋友，樓主便笑言，「啱，女朋友唔識發紅光」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有不少人都覺得樓主尚年輕，不用急着找女朋友，「ok啦20啫」、「20都唔洗急啦」。不過帖文吸引許多高達迷留言，原本是單身男圍爐，變成高達迷討論哪個角色最吸引，「我女朋友係渣古喎」、「搵女朋友定獨角獸高達（unicorn），我寧願揀獨角獸」，樓主似已釋懷，笑言「啱，女朋友唔識發紅光」。