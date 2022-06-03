交友App約女仔睇戲　元朗女主動買票分開坐　港島男崩潰：隔勁開

透過交友程式識女仔，對方願意出來見面，但買戲飛時卻分開坐，到底是什麼意思？有港男於討論區發文分享奇怪約會經歷，稱於交友App結識了1名女生，2人相約看電影，雖然他住在港島，但因想遷就對方的下班地點，於約在元朗看戲。該女生更主動提出買戲飛，令樓主滿心歡喜，沒料到場後才得悉2張戲票非連位，「仲要隔得勁開」，讓他崩潰大呼「我到底點解要搭咁遠車自己一個睇戲」。



有港男於討論區發文分享，稱在交友app結識了1名女生，2人更相約看電影，沒想到對方竟然買了2張分開坐的戲飛。（Getty Images）

該名港男於香港討論區以「同個女仔睇戲佢竟然咁樣做，咁我不如自己睇」為題發文表示，2人相約出來看電影前，先在交友應用程式聊了一陣子，他當時覺得與對方「幾啱傾」。約會當天，樓主專程「由港島用咗個幾鐘去到元朗」，怎料到場後才得悉對方買了2張不是連着座位的戲飛，坐在他旁邊的更是一對情侶，他無奈地說「咁樣我同自己一個睇戲有咩分別呀」。

樓主指出，2人是採取了「AA制」，他有給對方戲飛的錢，而整個約會過程除了開場前後說了幾句話，「根本就咩交流都冇」，看完電影還要自己獨自趕尾班車回家，事後他已沒再聯絡對方。

有網民笑言，「咁其實同拒絕見面效果一樣，呢位女士都幾詼諧」、「車錢都蝕埋」、「算好，無要你請」，有人指出，「如果買時見無乜位，要分開坐，正常買之前都問聲你o唔ok先，始終你咁老遠過嚟睇戲」、「平平地買次教訓」、「你應該問佢咩原因咁坐，起碼得個知字」。

有網民道破真相，「你的樣子如何？實情可能係買咗3張飛，2張連位，1張單獨。你的樣子如何=位置」、「其實佢買咗三張飛，兩張就一齊嘅，另一張就好遠嘅，見到你先決定用邊兩張，你明未？」。