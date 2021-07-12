疫情下女友拒入戲院　男友奉旨搵女陪睇戲話「唔小心出軌」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-12 08:00

本港新冠肺炎疫情逐漸受控，戲院入座上限於7月8日放寬至85%。有女子日前在討論區發文，表示因疫情關係，自己一直拒絕到戲院看電影，惟男友卻是電影迷，因此她建議男友自行找朋友陪伴入場。不過，樓主後來發現男友竟相約其他女子一同看電影，最終更承認出軌。

女事主表示自己鑑於疫情而不再到電影院，無法陪男友一起看電影。（資料圖片）

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該名女子在香港討論區以「因為疫情 我無左未來老公 但我唔後悔」為題發帖，表示自從爆發新冠肺炎疫情，便擔心會「中招」而不再入戲院，但男友卻是電影迷，於是建議2人留在家上網觀看，或男友自行找朋友一起到戲院。不過，樓主後來從其他朋友的口中得知男友「偷食」一事▼▼▼

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樓主坦言本來視男友為「未來老公」，但因為對方偷食在先，便果斷放棄這段感情，並慨嘆：「唔去戲院真係我問題咩？我都係因為唔想中招啫。」帖文一出，不少網民留言安慰樓主，稱「錯過這個靚仔還有下個靚仔，唔傷心」、「證明你地價值觀唔同」，又狠批男方只是為偷食找借口，「其實1個人睇戲係冇問題嘅，出軌搵借口」、「有冇咁兒戲，為咗睇戲就出軌」。

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