疫苗通行證｜屯市540吋屏幕現二維碼　網民：全港最大安心出行？

第三階段「疫苗通行證」昨日（5月31日）實施，一般市民進入餐廳堂食、超市、商場等指定處所，需打齊3劑疫苗，不少商場為方便市民掃描「安心出行」，都會在各處展示二維碼。有網民就發現屯門市廣場同樣做足準備，於商場中庭的540吋大屏幕上展示二維碼，笑言「變咗全港最大安心出行？」。



有網民發現屯門市廣場中庭，1個佔2層高的540吋大電視屏幕上，展示巨型安心出行二維碼。（FB「真.屯門友」圖片）

5月31日第三階段「疫苗通行證」實施後，市民進入指定處所都要打齊3針，入場前需先掃描處所的「安心出行」二維碼，並出示針卡。不過接種第2劑疫苗未夠6個月者，現有疫苗通行證則仍然有效，而康復者就要留意康復時間及接種要求，如染疫前已打2針者則毋須接種第3劑，另外不適合接種疫苗人士，亦可持有醫學豁免證明，繼續使用疫苗通行證。

有商場擺放安心出行二維碼牆▼▼▼

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有街坊在facebook群組「真.屯門友」分享屯門市廣場的奇觀，只見在聲稱全港最大商場屏幕、佔2層高的540吋大電視上，展示了1個巨型安心出行二維碼，雖然並非佔滿全個屏幕，但目測也差不多有1層樓的高度，拍攝者都笑言「沒有最大只有更大」。

有網民都表示場面誇張，「變咗全港最大嘅安心出行」，又指凌空掃描二維碼都不容易，又揶揄下次不如投射到天花板。有網民則突破盲點，認為商場設置二維碼的地點未夠完善，因屏幕位處中庭，「唔係商場門口就要嘟咩，行到呢度嘟，中途俾人截查都罰咗了」。