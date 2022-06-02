台警大女博士情困　學「觀音心法」供養法師　被騙500萬家破人亡

情傷前人人都是弱者，此時更加要保持理智！台灣1名曾擔任多項公職的警大女博士，情變後想挽回男友，竟向新北師1名女法師學習「觀音心法」、「男女和合術」想保住愛情，5年間為供養女法師散盡1900萬資產（新台幣，下同，約510萬港元），甚至連母親的物業都被拿去抵押。因應女法師不斷索錢，女博士竟偽造文書向地下錢莊借錢，最終東窗事發被捕。

女博士在庭上求情指所有財產都被騙光、名譽掃地、家破人亡，經歷罪成及多層上訴後，高雄法院最終判她監禁10個月，緩刑3年。



台灣1名女博士為了挽救感情，供養1名女法師學法，被吸乾1900萬台幣資產。（示意圖／Gettt Images）

54歲女被告張聖照的學歷及工作背景相當亮麗，她貴為台灣警大犯罪防治所博士，曾擔任多項公職，包括高雄女監科長、法務部矯正署教化輔導組科長、高雄明陽中學副校長、新竹誠正中學副校長，理應對罪案及犯罪行為有一定認知。案情指張女為情所困，2008年認識新北市「觀音心法」道場顏伶軒法師，她為挽回男友，便向法師學習「觀音心法」、「男女和合術」，一開始就要先交15萬（約4萬港元）報名費，之後學到無法自拔。

法師指張女運勢差、「磁場不佳」，要作法「煙供」或買神明加持的聖物、香包等來改運，又要她做法事及向道場奉獻來積功德，之後要她幫忙供養道場及物業等，張女有求必應，先後豪花逾800萬（約215萬港元）。2011年，法師稱租用的道場太老舊，想張女出資買物業，稱一定會被神明庇佑，她便再豪花逾1000萬（約270萬港元）在桃園買物業，還為道場交水電等費用，過程中她將母親名下的房產抵押借款，5年內散盡逾1900萬（約510萬港元）家財。

張女家財全失後仍迷信女法師，之後偽造薪金及資產等財務文件向地下錢莊詐貸130萬台幣（約35萬港元）「奉獻」。調查指，張女於2014年擔任明陽中學副校長及2018年擔任誠正中學副校長期間向地下錢莊貸款，有次謊稱公務員同事可為她擔保，將自己和1名友人的合照交由朋友偽造明陽中學識別證， 再用自己的職便偽造文件借錢。最終錢莊老闆發現她提供的存摺無法提款，她又無法補交易資料才驚覺受騙。張女還一度將成功借錢的手法教給需錢周轉的朋友，之後還當起「黑道傳聲筒」，代替黑幫份子到監獄會客。

台灣警大犯罪防治所博士張聖照（站立者）為挽回男友而供養女法師，散盡家財後還向地下錢莊借錢。（基隆看守所圖片）

至2019年，張女被公務員懲戒委員會調查彈劾，她竟辯稱自己是在法師介紹下向地下錢莊借錢，自己也是被地下錢莊誘導才犯錯，最終她被委員會撤職及停止任用1年。張女隨後向法院及委員會求情，稱自己一生積蓄被騙光，身心受創、名譽掃地，更家破人亡，她父親因受不住打擊於2014年過世，居所也在隔年被地下錢莊變賣還款，早已受到最殘酷的懲罰。

法庭一審認為張女的行為損害公務機關及私人單位利益，影響到社會經濟秩序，判她偽造文書罪成。張女不服一路上訴到最高法院，最終發回重審後，高雄高分院認定她偽造公文書、偽造準公文書和偽造私文書等全部罪成，合併判囚10個月，不得易科罰金；另外偽造私文書罪則判刑4月，可易科罰金，但考慮到她已和當事人和解，最終判緩刑3年。

（綜合）