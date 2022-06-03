人渣！老爺半月性侵媳婦8次　夫稱「報案就離婚」　1鐵證終致罪成

令人髮指！台灣新北市1名人妻慘老爺性侵，丈夫竟「幫父不幫妻」企圖隱瞞事件！該名女子與丈夫一起住在老爺家，惟2020年老爺竟趁兒子（即女子的丈夫）到外地出差向媳婦告白，繼而當場性侵得逞，更食髓知味半個月內再多次性侵媳婦，總計共8次犯案。更離譜的是，女子向丈夫求救時，對方不但不伸援手，更威脅她「若報案就離婚」。

最終事件鬧上法庭，老爺辯稱是「合意」性交，惟法官從妻子傳給丈夫的信息發現「老公救我，爸爸剛剛強暴我，我好痛苦」等字句，認定她不是與老爺合意性交，於是依強制性交罪成判老爺4年6月徒刑。



台灣新北市1名女子與丈夫一起住在老爺家，惟老爺竟趁兒子（即女子的丈夫）到外地出差，半個月內性侵媳婦8次。（示意圖，非當事人／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，涉案老爺本身有有多項犯罪前科，而2020年8月他趁兒子到外地出差，竟然向同住的媳婦告白，並挑撥夫妻間感情指兒子在外面有女人。隨後又不理媳婦拒絕，抓住其雙手強吻、摸及舔胸部，並在未戴安全套下性侵得逞。

之後老爺變本加厲，每隔2、3天就性侵媳婦，半個月內前後共性侵8次之多。人妻終報警求助，更供稱她被性侵後向丈夫求救，惟丈夫叫她先不要報警，並說若報警就會跟她離婚。

老爺庭上辯稱沒有強迫媳婦，聲言2人早已關係曖昧，是「合意」發生性關係。丈夫出庭時則承認曾要求妻子「先不要去報警」，因他與妻子一直因生活事爭吵，不太相信妻子說的話，認為妻子說她被性侵只是想引起其注意，「我當時很忙，我的想法是她要我回去陪她、覺得這種事情不太可能發生」。

法官直斥老爺為滿足一己色慾罔顧人倫，以強暴手段對媳婦共8次強制性交行為，導致媳婦身心受創，且沒有悔意，依強制性交罪共判老爺4年6月徒刑。示意圖。（資料圖片）

法官指出，根據醫院檢驗報告，確實在人妻體內發現老爺「DNA」，且人妻傳給丈夫的訊息有「老公救我，爸爸剛剛強暴我，我好痛苦」、「我想要你回來保護我」、「為什麼不救我」等字句，認定人妻並非與老爺「合意」性交。

法官直斥老爺為滿足一己色慾罔顧人倫，以強暴手段對媳婦共8次強制性交行為，導致媳婦身心受創，且沒有悔意，依強制性交罪共判老爺4年6月徒刑。