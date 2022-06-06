阿媽狂熱信教　港男反感　嘆兒時不准玩Pokémon：話係魔鬼撒旦

任何時候過度狂熱投入都未必是好事，甚至可能會嚇怕身邊人。有男生日前發文，指從小就被教徒母親以信仰及教規約束，剛出生不久就帶他受洗，如果他不想上教會，母親就會打他罵他或以沒收手機的手段令其就範。他又以「走火入魔」形容母親的行為，認為根本沒有給予他選擇的機會。樓主形容母親的手段愈強硬他就愈反抗，又指小時候被禁玩Pokémon，「話呢啲係魔鬼撒旦」，但後來她自己卻玩得很開心，而他長大後也始終對教會沒有好感。有網民建議樓主參照母親的做法，笑言要「用魔法打敗魔法」，令母親感同身受。



樓主表示自小就被母親逼信教，如果不上教會就會被打或者沒收手機，認為母親剝奪了他的信仰自由，亦令他對教會反感。（《Mouse》劇照）

該名男生在Dcard討論區以「有無人阿媽都係走火入魔嘅信徒」為題發帖，稱其母是極虔誠的信徒，除了會向身邊的人宣揚信教會美好，又會時時用教會規條管教他及弟弟，但他其實不想信教。他表示母親每晚都會強迫兄弟唱詩歌及讀經，事無大小都要祈禱、向神交代，當兄弟婉拒時，母親就會說「佢（神）係真㗎，有個寶貝畀你哋都唔要」；當他們不聽話時，母親又會以「你哋受咗浸」為理由斥責，要他們言行跟從經文指引。

樓主不滿地表示出生後就被母親帶去教會，根本沒有選擇的權利，而小時候如果不去教會就會被母親打，或者以沒收手機作威脅來強迫他信教。最令他哭笑不得的是，年幼時母親不准他玩Pokémon，原因是「呢啲係魔鬼撒旦」，但後來她自己卻玩得很開心。由於童年的諸多不快，令他長大後始終抗拒返教會，更自稱是無神論者，但強調並非針對個別教派及信徒，只是因為童年經歷令他產生抵觸情緒。

有網民認為是樓主母親的手段過激，但並非所有教會都如此強硬，並勸他多接觸其他信徒，可能會有另一番體會。（《熱血司祭》劇照）

帖文引來網民熱議，有「過來人」同情樓主遭遇，「試過畀學校逼返教會，唔去就打電話畀家長、玩針對」、「我阿媽都係咁，我做得好就係神嘅恩典，做得唔好就我太廢」，亦有人覺得樓主母親行為過激，「當正自己負責審人嘅法官」、「個仔唔想返教會就打佢」。有人就指出樓主的遭遇不關教會及教派事，認為他是因為母親的言論而對信仰反感，「要分清楚，唔好以偏概全」。