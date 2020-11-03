為遷就家人信仰　喪禮基督教mix佛教惹激辯　網民一句話說破重點

喪禮是死者與親友最後的告別，傳統上會按照家人及死者生前意願決定以何種儀式舉行。有網民於社交網站發文，指祖母早前過身，祖父為免得失擁有不同宗教信仰的子女，決定同時以基督教及佛教的形式替妻子舉行喪禮。不少人看過帖文都表示難以置信，甚至質疑帖文的真確性，但也有心水清網民以一句話說破重點。

有網民分享家人為祖母舉行喪禮的經歷，指為遷就各人的宗教信仰，喪禮竟同時以基督教及佛教的形式進行。（《花椒之味》劇照）

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該名年輕網民早前投稿至facebook專頁「名校Secrets」，指早前祖母去世，家人為她籌備喪禮。樓主指，父母是基督教徒，「返教會好耐」；而伯父一家則是虔誠佛教徒，「年年都捐好多錢起廟同打好多齋，伯娘咩儀式都會去」，兩家人話不投機，故「平時除了過節都好少見面」。

由於要商量祖母喪禮的細節，家人再次聚首，樓主指祖母「拜神裝香」幾十年，但數月前曾返教會，「佢話一直都瞓得唔好，但返教會祈禱之後就瞓到覺」，因此兩家人「都覺得要用自己嘅儀式搞」。樓主說祖父患輕微腦退化，加上「兩邊都不想得失」，最終竟找到一間願意同時進行不同宗教儀式的教堂，「雖然最初兩邊都嘈過，但最後結果又兩邊都好滿意」。

樓主指祖父不願「得失」子女，最終找到一間願意同時進行不同宗教儀式的教堂舉行妻子的喪禮。（示意圖，資料圖片）

樓主憶述喪禮當日，「教堂左邊喺度獻花唱詩祈禱，另一邊就裝香」，家人各自按家庭信仰進行不同儀式送別祖母，「阿嫲前面有一排蠟燭，蠟燭前面又有一排香，兩邊好似各做各，但個場面又好match」。他更指，當時教堂牧師一直兩邊走，「佢好似有錢就ok，都唔係好介意」。

樓主指祖父原本一直「瞓得唔好」，但喪禮完成後「佢話個心寧靜咗，瞓得好」，而兩家人也對安排感滿意，不過他似乎仍感困惑，不禁表示：「希望阿嫲可以一路好走啦，不過唔知佢睇到呢個儀式會點……」

帖文令網民嘩然，指難以想像同一場地舉行基督教及佛教儀式。（《聖哥傳》劇照）

帖文令一眾網民嘩然，不少人均對喪禮上同時進行兩種宗教儀式感到難以置信，甚至直指樓主「老作」，「冇可能！教堂唔容許有其它宗教儀式」，但亦有網民認為這是最好安排，「兩邊滿意，阿爺有覺好瞓，最好嘅結果」、「其實真係好好。起碼大家都尊重大家嘅信仰，唔會恃大壓細」。

有心水清網民更一語道破，直指「儀式係做俾生人睇，唔係為死人做」，只要家人心安理得便可，「咩宗教咩儀式，也是為先人好，安排到冇衝突就好，家和萬事興」。

也有任職殯儀業界的網民解釋，現實中不時有類似安排，不過一般也會分開不同時間進行，「一個先人一個禮堂做兩個宗教儀式，小弟都試過兩三次，不過都係上下半場，如果同場同時又真的有點奇怪」、「我在殯儀館就幫人搞過，不過就分上下兩場，唔係一齊做，一齊做嘅話都幾特別」。

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