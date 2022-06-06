雷劈！無視禁令雨中扒龍舟　男鼓手遭雷劈墮江失蹤　電擊一刻曝光

端午節除了吃糉外，不少人也會游龍舟水或扒龍舟應節。內地湖南卻發生扒龍舟恐怖意外，有民眾未有理會政府規管禁令，私自在雷雨中結伴到江中爬龍舟，詎料一道閃電從天而降直擊中龍舟，擔任鼓手的男子疑遭劈中隨即墮江失蹤。當地救援隊伍得知消息即派員搜索，惟整天都未尋回失蹤男子。



湖南有民眾未有理會政府規管禁令，私自在雷雨中結伴到江中爬龍舟，詎料一道閃電從天而降直擊中龍舟，擔任鼓手的男子疑遭劈中隨即墮江失蹤。（微博圖片）

事發上周五即端午節正日（3日）黃昏約5時，湖南湘鄉市泉塘鎮約有4至5組民間龍舟隊出動，打算於石獅江水域舉行龍舟比賽應節。當日天氣不穩，一直下着大雨，間中亦有雷暴，河水流速頗快。村民指出，當日幾條龍舟陸續下水後，比賽還未能成功舉行，已遭到鎮政府職員叫停，正當部分龍舟隊打算收拾用品上水時，卻突然發生雷劈意外。

目擊事發經過的村民表示，肇事龍舟上約有20人，除了擔任鼓手的陳姓男子外，亦有1名舵手及1名鑼手，其他人則負責划槳。當時陳男所在的龍舟還在等待其他龍舟隊收拾東西，因而還未上岸，突然1道閃電劃破天空擊中了龍舟，同時伴隨幾聲雷響，陳男疑遭閃電劈中，即時墮進江中隨水流沖走失去蹤影。

事發後眾人大驚，只好聯絡救援單位。多個部門得知意外趕到現場搜救，惟至周六（4日）晚上9時仍未尋回陳男。湘鄉市藍天救援隊負責人形容，由於現場河水太急，救援工作並不順利。

村民透露，34歲的陳男家有2名孩子，平日他於當地一家工廠任職電焊工，愛好扒龍舟已經多年。即使今年受疫情影響，政府早於上月尾已發公告，表明全市範圍禁止任何單位和個人組織舉辦龍舟活動，包括訓練、表演及比賽，甚至專門組織了巡邏隊進行巡邏，但部分民間龍舟隊仍堅持於端午節下水應節，沒想到竟以悲劇收場。

村民透露，政府早於上月尾已發公告，表明全市範圍禁止任何單位和個人組織舉辦龍舟活動，甚至專門組織了巡邏隊進行巡邏，但部分民間龍舟隊仍堅持於端午節下水應節。（微博圖片）

意外的驚悚過程引來網民討論，不少人指重視節日習俗雖能理解，但亦不能妄顧安全，又認為舉辦活動的人需要負責，「這麼大雨還要去划真是不要命」、「一整天都在下暴雨啊，水位也漲了很多，早就發了通知今年不允許划龍舟，既是天災也是人禍」、「這次事故牽頭組織的人一定要負責的，參與賽龍舟的人可能沒注意禁賽公告，但組織的人肯定知道有公告，還是違規組織必須要嚴懲」。