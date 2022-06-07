有糉創意！阿媽自創「糉壽司」　笑翻網民：只有媽媽能超越媽媽

端午節已過，但不少人家中仍然有大量糉等待「被解決」。台灣有網民分享苦況，稱自端午節起，已經連續吃了3天肉糉，簡直苦不堪言。所以當母親提議改吃手卷壽司時，他便非常期待。沒想到所謂的「壽司」只不過是海苔包糉，照片一出即笑翻一眾網民！有人非常佩服樓主母親的創意，笑言「只有媽媽能超越媽媽」。



樓主在討論區發帖稱吃厭了肉糉，母親非常體貼地製作了「手卷壽司」，沒想到竟然是「海苔包肉糉」（facebook專頁「爆料公社」圖片）

樓主在facebook專頁「爆料公社」發帖，表示自端午節起，已經連續3天都吃肉粽，所以當母親問翌日的早餐要不要吃肉糉時，樓主堅決稱不要。母親見他如此抗拒，就問「那吃壽司？」，樓主即時歡呼同意。沒料到翌日打開飯盒，竟發現所謂的「手卷壽司」，只是母親把肉糉滾壓成條狀，然後在外面包上海苔，再切成一塊塊。

從照片可見，這些「手卷壽司」不過是用海苔包着黏稠的糯米，咸蛋黃、肥豬肉、花生等配料仍然清晰可見，除了加了海苔，完全是肉糉無異！

有網民稱讚樓主母親的創意，又提供其他建議。（GettyImages）

不過不少網民相當受落，紛紛表示「我覺得我可以」、「比油飯好多了」，因為不少人的母親只是直接把肉糉壓扁當成「油飯」，而「壽司糉」卻能體現到樓主母親的用心。另有網民幫樓主母親出謀獻策，「期待咖哩拌飯」、「明天做蛋包飯」。