超豪海鮮糉！嫲嫲端午節出新招　孫女見2種配料勁感動：阿嬤是神

每逢端午節，不少人都會被家人怒包的糉子山嚇怕，隨時整個月吃足3餐都未能清空存貨。不過台灣有女網民的糉子卻令人羨慕到流口水！該女生分享指，嫲嫲今年特別用心準備的「超豪華海陸版糉子」，讓她一吃感動，只見除了常見配料外，還特別放了鮮蝦、元貝及豬肉等，餡料多得像要湧出來。不少網民稱見到圖片時口水都流下來，又懷念跟嫲嫲包糉的時光，感慨「有肉糉吃又有阿嬤可以曬，我兩個都沒有」。



台灣有女網民分享指，嫲嫲今年特別用心準備的「超豪華海陸版糉子」讓她感動。（Dcard討論區圖片）

台灣疫情升溫，很多家庭都不如往常般在端午節時聚餐，有台女在Dcard討論區以「阿嬤怒包一波粽（糉）子」為題發文，指每年端午節，嫲嫲都會包幾十串糉子分給親戚，她吃不完就會帶糉子到學校當午餐，分給同學吃後都獲得一片好評。

不過因疫情關係，很多親戚今年都未能回老家共聚，惟嫲嫲並沒有因此「偷工減料」，反而將自家糉升級成「海鮮糉」。她吃到一半就看到藏在裏面的餡料，放了完整的鮮蝦、元貝及一大塊豬肉，食材陣容鼎盛，「看到阿嬤包了蝦子跟干貝在裏面就很感動，一定是因為家裡小孩都喜歡吃才包的」，認為嫲嫲必定是太想他們，而且對孩子沒吃飽是一項大忌，「感謝阿嬤、讚嘆阿嬤，我的阿嬤就是神」，又笑言「人家曬恩愛我就用阿嬤回擊」。

到一半就看到藏在裏面的餡料，放了完整的鮮蝦、元貝及一大塊豬肉，食材陣容鼎盛。（Dcard討論區圖片）

不少網民看到照片都大呼羨慕，「可惡，看了好餓啊」、「這糉子太澎湃，半夜看到這個口水都流出來了」、「看起來好讚，這個糉子吃完要飽到天靈蓋了」。亦有人因而想念祖母，「想念小時候和阿嬤一起包糉子，但今年母親節阿嬤過世去當天使了」、「以前我阿嬤也會包有干貝跟栗子，還有鹹蛋黃的肉糉，阿嬤中風之後就沒吃到了」。