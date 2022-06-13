有意圖移民不合資格領消費券！按5情況界定　網民：有冇意都知？

【消費券2022／第二期／移民】政府下午公布第二階段消費券計劃派發詳情，轉會或新合資格人士可於6月23日至7月23日登記，8月7日起分階段發放。而今次新增限制，列明「已永久離開」或「有意圖永久離開人士」不合資格領取，有關規定引起網民關注如何界定「有意圖」，促請政府解釋清楚。



政府下午公布第二期消費券派發詳情。（余俊亮攝）

政府下午公布消費券新資格準則，其中合資格領取消費券的市民，須在今日或之前年滿18歲，以及是香港永久性居民或新來港人士，亦新增一個合資格類別，即「不屬於新來港人士但有條件成為永久性居民的香港居民」，亦可以領取消費券，金額則減半至5000元，預料多30至35萬人可以領取，涉及15億至17億元額外開支。

不過，政府同時公布「已永久離開」或「有意圖永久離開人士」不合資格領取，意味「移民」或「有意圖移民」都無法領取消費券，主要有5個分辨準則，包括「過去24個月是否連續2年不在香港」、「2019年6月18日至2022年6月12日期間是否沒特別原因而長期不在香港」、「曾否以永久離開香港為由提出有效申請，65歲以前領取強積金或職業退休計劃的利益」、「身份證是否由本地簽發」，以及「有否其他證據或資料令政府相信在可見將來不會回港」。

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼

+ 26

新資格準則引來網民熱議，大批網民關注「有意圖移民」的定義，「如何界定為有意圖？」、「乜嘢叫有意離港人士冇得派？」、「有冇意你都知！？」、「點知我有意離開香港？」、「有意圖，無行動得唔得？」、「大灣區定居，屬唔屬於長期永久離港？」，促請政府更詳細講清楚。

有網民則指，本港政府不承認BNO，故以BNO申請移居英國亦不獲承認，有關人士更不能以相關文件作永久離港證明而申請取回強積金，況且「意圖」的字眼反而造成混亂，「以為係思想審查，諗下佢都知？」：反觀政府已列出的5種情況不合資格領取消費券，當中亦包括2年內不在香港等，無須用「意圖」已能具體說明領取條件。如想避免有人領取消費券後移民，不如設退回限期，「Set期限 3年內移民要退錢」，但具體執行方面相信極為困難，成本亦高，變相費時失事。