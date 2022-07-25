剃光頭後髮質會改善？　真相原來係咁　3個更科學方法免頭髮受損

老一輩不時說剃光頭髮後，長出來的新頭髮會變得柔順，這些傳統智慧可信嗎？答案是否定！髮質其實是與遺傳有關，頭髮一旦受損後剃光，由於長出來的新頭髮貼近受損前情況，所以才會造成錯覺，以為剃光頭髮改善髮質。事實上，有3大方法可避免頭髮受損，能緩減髮質變差，而且任何人士都適用。



髮質和遺傳有關，即使將頭髮剃光，長出來的頭髮不會得到改善。（《V煞》電影截圖）

剃頭無助改善髮質

「身體髮膚，受之父母」，頭髮軟硬粗細和遺傳有關，基因無法改變，舉例指就有人天生捲髮，任由頭髮自然生長，仍然是捲髮，即使將頭髮剃光，長出來的頭髮不會變直，天生注定的髮質無法靠後天改變。

如果本身髮質一般，加上受到染髮、燙髮和生活習慣等影響，令髮質嚴重受損，一旦剃光頭後，新長出來的頭髮只會接近自然狀態的髮質，不會有改善，但因不少人將已經受損的髮質狀況作為參考，造成剃頭後髮質變好的錯覺。

雖然後天無法改變髮質，但都有3大方法可避免頭髮受損︰

選用護髮產品

頭髮需要保濕，一旦失去水分，頭髮就變得乾枯毛躁，因此可以選用具有保溫滋潤作用的洗髮水，洗完頭髮更必須用護髮素，為頭髮補充水分和足夠營養，其間應該使用温水沖洗

避免過熱吹頭髮

經常用熱風吹頭髮會破壞毛髮組織，損害頭皮，應讓風筒距離頭髮30厘米左右，同時盡量減低熱風溫度

頭髮軟硬粗細和遺傳有關，基因無法改變。（《勿言是推理》劇照）

減少燙髮染髮

同樣道理，燙髮過程溫度較高，對髮質傷害較大，染髮劑的化學成分亦會影響頭髮，所以最好減少燙髮染髮次數