果蠟有冇害？　另1件事更值得注意　推介4大食得健康貼士

水果是日常食品之一，但原來不少水果，例如蘋果都有1層天然果蠟，部分果商更會加上另1層人工果蠟，做法令外界質疑果蠟是否有害，甚至疑惑進食水果應否洗走所有果蠟，又或者不吃果皮。其實市民大眾與其擔心果蠟問題，有另1件事更值得注意，同時有4大食得健康的方法，讓市民安心大口大口享受水果的鮮甜滋味。



沒有打蠟的水果（左）和打了蠟的水果（右）同樣光鮮亮澤，但從打了蠟的蘋果上，可以刮出的蠟屑（右上）。（食物安全中心圖片）

綜合食物安全中心等資料，水果表皮分泌1層天然果蠟，作用是減少水分流失，令表面更加光亮，由於封住表皮上的小孔和凹陷位置，形成1層保護膜，令水果免受真菌和細菌入侵，果蠟更會形成防水層，令病原體較難滋生繁殖。

部分天然果蠟被洗走

不過水果被採收後，由於先洗走泥污才會出售，連帶部分天然果蠟都被洗去，令到水果失去過多水分，不但會變得皺縮枯凋，而且令質感變差，影響外觀和食用質素。

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加上一層人工果蠟

果商有見及此，所以會在蘋果、柑橘、桃子、蜜桃等水果加上一層人工果蠟，人工蠟原料通過人工合成或由天然原料提取而來，天然原料一般來自昆蟲或植物，例如蜜蠟和蟲膠，全屬於食物添加劑，不少國際食物安全機構都認為人工蠟沒有食安問題，「打蠟」減少生果水分流失，不但提高光澤度，而且可以保鮮，延長水果保質期，一般而言，他們只須用輕微份量的人工蠟，在水果表面加上一層很薄的塗層，每件水果只有一兩滴人工蠟。

天然或人工果蠟均無害

整體而言，天然果蠟不需要清除，以蘋果為例，表皮有豐富營養素，連皮帶果肉進食當然最好，至於人工果蠟，由於使用量非常小，同樣對人體是無害，但太多人工蠟反而會影響水果的品質，妨礙水果進行「氣體交換」，容易產生異味，而且過度受熱或遇上大量濕氣時，表皮會浮現白色的人工蠟，特別是加了大量蟲膠的水果，一旦從冷藏庫取出，並到較高溫的環境，令部分蟲膠溶解，導致水果表面出現肉眼可見的白色蠟質。

不少水果有天然果蠟，甚至被加上人工果蠟，但全部無害。（資料圖片）

4大食得健康方法

雖然果蠟過多的確有問題，但殘留農藥的問題更值得注意，因後果會更加嚴重，尤其是水果的蒂頭和蒂尾等部位容易積藏農藥，但有4種方法可以把果蠟及殘留農藥清走，包括切除、用鹽搓洗、醋浸及以專門清洗水果的棉布洗抹。

如果市民不想進食人工果蠟和殘留農藥，同時想食到表皮營養，可以切除蒂頭蒂尾位置，切勿食用；另一方法是用鹽搓洗，先用水沖洗淨水果，再用食鹽來回輕輕搓揉水果，最後用水清洗即可，食鹽會帶走水果表面污垢和果蠟；市民亦可用10份清水加上1份醋的比例調成醋水，就可以清洗水果；最後，如果仍嫌麻煩的話，大家準備一條專門清洗水果的棉布，透過暖水搓洗的方式，都可以將水果清洗乾淨，就可以吃得健康。