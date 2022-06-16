打女人！新郎婚禮玩輸遊戲　當眾重手怒打新娘洩憤　網民：離婚！

任何暴力都不該，而打老婆的男人更可恥！中亞國家烏茲別克近日在網上瘋傳1段婚禮影片，只見1對新人獲邀請上台玩簡單的遊戲，沒料新郎落敗後，竟當眾出手朝新娘的頭部重重拍打下去，氣氛頓時詭異起來。新娘被打後用手摸着額頭，最後在伴娘的陪同下台離開。網民對這宗婚禮家暴事件議論紛紛，一致直斥打老婆的新郎是渣男，力勸新娘直接離婚。



1對新人獲邀請上台玩簡單的遊戲，沒料新郎落敗後，竟當握拳眾朝新娘的頭部重重捶下去。（影片截圖）

從影片可見，婚禮司儀為了帶動氣氛，特邀請一對新人走上舞台玩簡單小遊戲，當宣布新娘勝出一刻，新郎竟惱羞成怒，突然出手重重拍在新娘頭上，疑似因輸掉遊戲而暴打發洩，其後更裝作若無其事的樣子，眼尾前沒有望向新娘，露出完全不在意的表情。

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而新娘被拍打後一時未能回過神，手放在額頭上維持了數秒，身體則自然地移向伴娘身旁，現場氣氛變得相當尷尬，站在新郎旁邊的伴郎亦顯得不知所措。最後新娘拉起白色婚紗，在其他人陪同下落台。

影片沒有列明事發日期及時間，但震撼畫面引起網上熱議討論，不少人都看得憤怒，直斥新郎輸不起的舉動太過份，形容「打女人」的男人都是渣男，「該女士應立即跟這個東西離婚」、「可悲的是他以後會打自己的孩子」、「這太可悲了，我希望她能鼓起勇氣指控他，讓他為自己的行為負責」、「她父母怎會讓女兒嫁給這個人？」、「眾多賓客前都動手，想像不了婚後生活」。