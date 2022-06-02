新娘華麗進場　下秒驚悉「新郎做漏一件事」　當場崩潰走人唔嫁

印度北方邦（UP）一對新人即將完成終身大事，新娘到達婚禮現場後，才發現未來老公沒有聘請婚禮攝影師（下稱婚攝），氣得當場走人，拒絕出嫁。即使家人苦口婆心勸說，她仍不願讓步：「今天不關心我們婚禮的男人，未來要怎麼照顧我？」



這場婚禮原訂29日舉行，新郎及家屬抵達現場時，花環儀式（jaimala）舞台已經裝飾完畢，他接受新娘家屬熱烈歡迎後，隨即準備上台，此時新娘卻發現一位攝影師都沒有，氣得直接離場，跑到鄰居家窩著耍賴。

最後，在警方調解之下，雙方家屬同意退還贈予彼此的禮金及禮品，取消這樁婚事。副督察拉爾（Dori Lal）說：「新郎沒有帶上新娘，就回去老家了。」

此前，北方邦也發生過類似案例，新郎潘卡伊（Pankaj）於20日舉行婚禮，進場時卻突然跌倒，假髮也在眾目睽睽下脫落。新娘妮莎（Nisha）這才知道未來老公是禿頭，氣得當場悔婚，並且堅持取消婚禮，雙方最後也鬧上警局。

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