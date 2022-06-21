被騙了！咬舌自盡真的會死嗎？　痛到暈後另有致命原因│珍惜生命

【珍惜生命／科學討論】古裝片或武俠小說不時出現「咬舌自盡」的情節，角色用力一咬就立即氣絕，以示忠貞或免受更多屈辱。這些情節令人印象深刻，都是真的嗎？答案是觀眾都被騙了！現實中，在科學理論上，窒息或大量失血是其中2個令人快速死亡的原因，但咬舌難以達到大量失血致命的效果，反而有機會「痛到暈」，斷舌和血液便有機會阻塞氣管，最嚴重是窒息而死，另外，舌頭有極多神經末梢，一旦受傷會非常痛楚，後遺症也很多，諸位切記珍惜生命，切勿自殘。



舌頭是充滿血管和神經線的器官，一旦受傷十分痛楚。（網上圖片）

咬舌難致大量失血

舌頭是充滿血管的器官，其動脈來自頸部大動脈，兩支舌背動脈位於舌根部，除非將整條舌頭完全伸出口外，否則正常人無法咬到自己舌根。如果沒有咬中舌背動脈，一般不會造成大量失血，加上舌頭有血小板，有一定復元能力，若及時止血，只會失去小量血液，不容易致命。

市民沒有咬中舌背動脈，一般不會造成大量失血。（資料圖片）

造成神經性暈厥

另外，由於舌頭充滿神經線，大家如果試過不慎「開口夾着脷」，即使輕微咬傷，都會感受到強烈痛楚，如果企圖咬舌自盡，疼痛會令人體神經系統作出相應反應，造成神經性暈厥，換言之就是「痛到暈」。

如果有人企圖咬舌自盡，強烈疼痛會令人體神經系統作出相應反應，造成神經性暈厥；一旦暈倒後，舌根在口腔後墜加上血液有機會阻塞氣管窒息，若不及時搶救，可能短時間內造成死亡。（資料圖片）

反致窒息而死

惹是咬斷舌後暈倒，舌根在口腔內後墜，加上血液有機會阻塞氣管，繼而可能引致窒息，若不及時搶救，的確可能短時間內造成死亡，死因並非咬舌失血所致，反而是暈倒後氣管阻塞窒息而死。

其實凡事都有辦法可以解決，自殘身體任何部份都是不理智行為，而且就算保住性命都可能有很多後遺症，因此奉勸各位要好好照顧身體，珍惜生命。

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