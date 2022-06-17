勁蝕！港媽託歐遊女兒買$3萬名牌袋　計漏1事入英國徵稅達呢個數

歐遊買手袋未必有賺！有港媽日前大呻託歐遊的女兒購買價值逾3500歐元（約2.9萬港元）手袋，未料女兒入境英國時被海關指未有為手袋報關，要求付600鎊稅項（約5800港元）及100鎊（約960港元）罰款，多番解釋不果，「阿女被海關嚇死」。有網民質疑英國海關「專捉中國人」，形容稅項形同搶錢。不過，許多心水清網民說這和英國脫歐及取消了遊客退稅有關，又教路英國政府有提供計數機，讓遊客了解商品是否要打稅。



有港媽叫留學英國的女兒歐遊時買名牌袋，結果入境英國時被收重稅。（示意圖／資料圖片）

近日有港媽在親子王國分享，在英國留學的女兒放假前和朋友歐遊，女兒專程趁歐遊時幫她購物，但沒為意當地取消了遊客退稅服務，「點知依家加曬稅重貴過係香港買，被嚇餐死」。女兒幫她代購1個約3500歐元的手袋，未料返回英國時，被海關指沒有為手袋報關，要求她即時付600鎊的稅項及100鎊罰款。

女兒解釋自己過幾天就會離開英國，手袋也會一併帶離境，又說手袋是自用，但英國海關不受理，「兇佢要即時畀錢一係就留低個袋」，還說到時她帶手袋離境一樣不會退稅，問網民歐洲其他國家買東西入英國是否都要打稅，「阿女被海關嚇死」。

有網民指小紅書不少網民提到英國海關「專捉中國人」。（小紅書／親子王國圖片）

有網民質疑英國海關做法是搶錢，不少人在小紅書提及類似經歷，「專捉中國人」，「當年去完意大利法國再入英國買嘅包包都無咁遭遇，罰成7舊英磅真心慘」，覺得如果在歐洲時已經開包網用手袋，「有機會講下」。

不過，許多心水清網民直言海關也只是按條例做，「點解唔諗下係咪有報正」。由於英國已脫歐非歐盟國家，去年已改變入境政策，由歐洲國家帶原本免稅的商品入境都要打稅，當時已有報道英國脫歐後稅務系統有變，「鬼佬都一樣被tax，並非所謂的針對中國人」、「就算英國人由歐盟國家網購寄去英國地址，都要畀稅」、「脫歐後唔同玩法啦，我哋歐洲買英國嘢都要畀稅」、「其實就算港人帶新iPhone回內地，一樣有機會被海關要求打稅」。

有網民教路如擔心商品出入英國要打稅，可到以下網址查詢：

https://www.tax.service.gov.uk/check-tax-on-goods-you-bring-into-the-uk/previous-declaration

其實在歐洲國家買完商品完成退稅後，可以叫店舖幫手郵寄到香港，「咁咪唔會有咁嘅情況」。樓主即隨用網址計算該手袋的稅項，發現「要入600鎊稅。今次真係上咗好貴一堂」。

港媽計算後發現真的要付600鎊的稅，形容「上咗好貴一堂」。（《隱秘的角落》劇照）

據早前報道，英國於去年1月1日起，規定到訪英國的海外旅客不再享有增值稅（VAT）退稅優惠，即在英國機場、港口、歐洲之星列車等地方都不再販售免稅商品，如外國遊客想免稅購物，要在商店購買後經店方直接郵寄回海外地址，當時引起當地零售及旅遊業界不滿。