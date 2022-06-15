移民英國半年　港人轟2宗罪決回流：出走先知家的好　惹網民質疑

【移民英國／BNO VISA／簽證／回流】近年不少人移民海外，有自稱移民英國半年的港人於討論區發文，感嘆在英國難找工作，加上被當地人歧視，決定回流香港，「出走半年先知家嘅好，我真係好鍾意香港」。帖文引來熱論，有網民反問樓主「點解唔諗下係咪自己問題」，亦有網民質疑樓主是否真的有移民英國，亦有人指僅在英逗留半年，時間太短未能完全體會當地生活。



有自稱移民英國半年的港人於討論區發文，感嘆在英國難找工作，加上被當地人歧視，決定回流香港‧。（資料圖片）

該自稱移民英國港人於連登討論區以「移英之後俾人歧視，準備回流」發文，指自己以BNO簽證移民英國半年，難找好工作，並批評當地人歧視香港人，「好難搵工，當地人歧視香港人，乜工都報盡，send 25份cv都冇回音」。

樓主續說，現在從事餐飲業，「每日開支度住度住，最慘係俾人歧視」，更懷疑自己患上輕微抑鬱，終決定回流香港，「已經買咗機票返嚟。出走半年先知家嘅好，我真係好X鍾意香港」。

樓主講述自己在英國經歷，但大部份留言網民都不同情。（資料圖片）

帖文引來熱議，大部份留言網民都不同情樓主經歷，斥責「點解唔諗下係咪自己問題，人哋唔請你就係歧視？老馮要請你架？」、「你覺得英國有咁多問題，咪留係香港囉！」、「適者生存，機會就畀咗，適應唔到都冇辦法」、「係就快（回流香港）」。

也有網民「起底」樓主1個月前曾發帖，說港鐵東鐵線過海段通車當日「頭先喺現場，感受到香港人努力嘅成果」，質疑樓主是否真的有移民英國，還是只是「抹黑」移民英國的生活。樓主則反駁自己當日是「睇Live（直播）」，又說自己會與朋友分享帳戶發文，「朋友share ac」。

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼