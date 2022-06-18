16年前MP4藏前度性感照被老婆發現　人夫大驚求救　網民：跪玻璃

快來救救這位人夫吧！有台灣人夫於網上發文表示，日前老婆在他的私家車上找出1部MP4，打開後發現1張女生穿着「深V」吊帶上衣的清涼性感照片，他驚慌地指出相中是前女友，而且該部MP4是他16年前使用的，沒想到居然還能開機，讓他驚呼「不知道能不能活過今天」。



有台灣人夫於網上發文表示，日前老婆在他的私家車上翻找出1部MP4，打開後發現1張女生穿着「深V」吊帶上衣的清涼性感照片，他驚慌地指出相中是前女友。（fb群組「爆廢公社」圖片）

該名人夫於fb群組「爆廢公社」發文表示，日前老婆駕駛他的私家車出門，不知道在車上哪裏翻找出1部屬於他的MP4，並發現裏面竟然收藏着前女友的性感照，由於已是16年前使用的物件，他根本忘記裏面有什麼，大呼「10幾年前的MP4電池也太厲害」，居然還能開機。

他急問網民，老婆正在回家路上，如果他裝生氣問老婆為什麼要亂看他的東西，然後找藉口要去釣魚，背着釣竿趕快跑，「不知道能不能活過今天」。其後該名人夫發現帖文被瘋傳後，急忙更新帖文強調10年前他已經跟前女友分手，和現在的老婆交往，他跪求網民不要亂說，「不要害我再去釣一次魚啦，明天會下雨」。

網民紛紛留言笑說「老婆在磨刀，本來要殺魚的，現在不好說了」、「比悲傷更悲傷的故事，現正熱映中」、「釣多一點吧，畢竟是最後一次了」，不少人建議讓老婆消氣的方法，「你說她已經過世就好」、「為你哀悼1分鐘，趕快幫老婆清購物車，老婆想要的幫她實現，你就能平安度過」、「沒有甚麼事情是一個包包沒有辦法解決的事情了」、「門口榴槤殼跟碎玻璃先跪好跪滿吧！」、「直說根本不知道這東西還在，她要破壞要丟掉她喜歡就好」。