兒子不像我！人夫掙扎12年決做親子鑑定　證親生骨肉卻妻離子散

【親子鑑定／悲劇】結婚最重要是互相信任，否則隨時抱撼終身！內地年約40歲男子秦志楠，因覺得兒子與自己長得不像，懷疑妻子出軌，掙扎12年後終決定驗DNA，結果發現兒子果然是親生骨肉。妻子知道丈夫想法後慨嘆夫婦間竟沒一點信任，有意離婚，而兒子的一句話，更猶如一盆冷水直淋秦男，「這麼多年，你對我好嗎？」。一次親子鑑定，最終導致妻離子散，讓秦男後悔莫及，卻已於事無補。



內地男子秦志楠，因覺得兒子與自己長得不像，懷疑妻子出軌，掙扎12年後終決定驗DNA，結果雖然證明兒子是親生骨肉，後果卻是妻離子散。（網上圖片）

內地媒體《網易新聞》報道，秦志楠與妻子育有12歲兒子。由於兒子出生前，泰男已聽到其妻子與1名男教師的緋聞，故懷疑妻子出軌，加上兒子出生後他感到樣子不像自己，反而像那名男教師，故質疑兒子並非親生。

即使妻子否認，秦男並不相信，夫妻更常為此吵架，其間秦男除了辱罵妻子，更試過動手毆打。面對秦男家暴，妻子有苦難言，不明白丈夫為什麼要這樣對她。

妻子有苦難言，不明白丈夫為什麼要這樣對她。（網上圖片）

最終經過多年掙扎，秦男終下定決心帶兒子到親子鑑定中心驗DNA，結果證實兒子為其親生骨肉。不過本來看似是「皆大歡喜」的結局，卻成為家庭破裂的導火線。

洗刷了多年冤屈的妻子，也對丈夫徹底失望，手寫了離婚協議書哭訴：「我真的不想和他過了！這麼多年的夫妻，連這點信任都沒有，過下去還有什麼意思呢！」秦志楠見狀跪下苦苦請求妻子再給他一次機會，並承諾每月給妻子2000人民幣彌補。

惟妻子感到丈夫打算用錢堵住自己的嘴，瞬間崩潰怒道：「這麼多年，你給過我一分錢嗎？我既要照顧兒子，又要照顧出車禍的你，我容易嗎？這十幾年來，我給過你多少機會，可是你改了嗎？你讓我拿什麼相信你！你居然懷疑我！你真的太令我失望了！」

親子鑑定證實兒子為親生骨肉。本來看似是「皆大歡喜」的結局，卻成為家庭破裂的導火線。（網上圖片）

看到妻子心意已決，秦男改為求自己的兒子，惟兒子一句話更如一盆冷水直淋：「這麼多年，你對我好嗎？我讓你給我買玩具，你買過嗎？你答應我的事情，做到過嗎？」

最終妻子聽到兒子的說話後軟下心來，表示可以不離婚，但兩人須分開一段時間好好冷靜，秦男則無奈答應了要求。

親子鑑定證實兒子為親生骨肉。（網上圖片）

事件引來網上熱議，不少網民認為夫妻應互相信任，「夫妻間最可怕的就是不信任」、「只要有疑心，同一片天下呼吸過都是罪」。也有網民表示若早早鑑定，便不會產生多年誤會，「都不是爽利人！那麼懷疑早該做鑒定了」、「相信科學，事實勝於雄辯」。