萌！廣西暴雨村莊養殖場逾千隻豬被困　消防員抱緊處理網民嗌可愛

受持續性強降雨影響，廣西部分地區本月以來發生嚴重洪澇災害，多個縣市出現淹水情況。當地1個養殖場日前就被暴雨引發的洪水圍困，積水深度高達1.2米，場內大批豬隻幾乎被「滅頂」。消防員接報後緊急趕至，協助帶領豬群「逃生」，又「抱緊處理」體形較小的幼豬，成功將逾千隻豬轉移至安全地方。網民看過救援影片紛紛大讚畫面溫馨又可愛，同時留言感謝消防員的付出。



廣西1個養殖場日前就被暴雨引發的洪水圍困，消防員接報協助帶領豬群「逃生」，又「抱緊處理」體形較小的幼豬，成功將逾千隻豬轉移至安全地方。（微博影片截圖）

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據《人民網》報道，廣西貴港連日暴雨引發洪澇災害，當地港北區大圩鎮大仁村1個養殖場日前發生水浸，積水深度一度高達1.2米。洪水湧入場內的豬舍及牛舍，淹至場主的小腿位置，令部分動物如年幼豬隻險遭「滅頂」，須緊急遷移至安全位置。

當地消防部門接獲養殖場場主報案，出動至少6名消防員協助拯救。受水浸影響，平日用作運送動物的車輛無法出動，消防員只能充當「牧豬人」，拿着鐵通敲擊養殖場牆身，親自帶領部分動物經場內通道轉往安全區域；而部分容易受驚的豬牛，則要以「抆耳仔」的方式牽引，避免動物遭水流沖走。

至於體形較小的幼豬，消防員則要以人肉接力的方式，直接將小豬「抱緊處理」帶往安全位置。（微博影片截圖）

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至於體形較小的幼豬，消防員則要以人肉接力的方式，直接將小豬「抱緊處理」帶往安全位置。從微博影片可見，小豬們疑因沒有應對洪水的經驗，在獲救過程中不時尖叫並驚慌扭動身體，一眾消防員卻表現淡定，緊緊環抱牠們，確保豬隻不會掉進水中，畫面相映成趣。經過一番努力，消防員成功將逾千隻豬轉移至安全位置。

網民看過救援影片後都直呼溫馨又可愛，「莫名的可爱」、「這就像擠地鐵的我」、「歪個重點，這豬豬真的好粉嫩啊」。亦有大批網民留言感謝消防員的付出，「真的是萬能的，沒想到有一天消防員要去救豬」、「給豬換圈很累的，辛苦消防員們」、「我們的消防員真的無所不能」。