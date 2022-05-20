「東北神獸」屁股卡護欄獲救後裝死　消防員1招揭穿反應笑死網民

「神獸」跳過護欄竟卡屁股被困！山西日前有隻「鹿」走入市場，牠想從護欄空隙跳過去時，似乎低估了自己的屁股大小，結果屁股因卡住而進退不得。消防到場發現這隻動物其實是有「東北神獸」之稱的狍子，特性是以傻見稱，牠乖乖配合救援，沒想到一脫困便馬上裝死，躺在地上一動不動。消防員見狀亦出即，裝了盤水給牠喝，狍子即場表演一邊裝死，一邊伸舌頭喝水，片段其後在網上廣傳，網民大呼牠太可愛，「怕是太尷尬才裝死」，又認為牠這是「社會性死亡」。



有「東北神獸」之稱的狍子闖入市場，屁股卡在護欄上。（「中國消防」微博影片截圖）

中國消防日前在微博分享趣事，指山西晉城1隻與鹿子很像、有「東北神獸」稱號的狍子走入市場「逛街」，但牠想從護欄中間跳過去時出了意外，屁股牢牢卡住令牠動彈不得。消防趕至救援，擴張護欄空隙令牠脫困，沒想到狍子馬上發揮東北神獸的傻氣本色，居然即場裝死，躺平在地上一動不動。

暖心消防員特意裝了盤水倒給狍子喝，結果牠一邊裝死，一邊忍不住伸出舌頭喝水，影片中在場的人還以為牠是鹿。這頭戲精上身的狍子已由消防員移交給動物管理部門人員，會再作放生安置。網民大讚這頭狍子很可愛，「誰說人家傻，關鍵時刻精着呢」、「麅子：好丟人啊，我躺平了」、「傻狍子：嘿嘿，還是我聰明，裝死逃過去了」。

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狍子（別名矮鹿）主要棲息於中國東北、蒙古、西伯利亞等地，體長1至1.4米，是東北常見野生動物，已被列入《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》，任何獵捕野生狍子的行為都是違法，會構成非法獵捕罪，當局明例嚴禁獵捕、販賣和食用。

牠的別名還有「傻狍子」、「東北神獸」，有指因為牠遇到危險不會逃跑，加上好奇心重，遇事會駐足觀看，甚至追着牠的人大喝一聲，牠一樣會停下來看。有說法是獵人如沒法一槍打死狍子時，牠過一段時間還會跑回原地看過究竟，甚至被追獵時會將頭埋入雪，以為那樣就不會被發現。

另外狍子有時會出現「白屁股」，是因為牠受驚後尾巴白色毛會撐開。不過也有意見認為狍子其實不傻，草食性動物有自己一套保命方法，裝死保命本來就是動物的本能之一。

（綜合）