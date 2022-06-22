槍戰現場！墨西哥警擊斃11毒販　驚見穿避彈衣猴子屍體　專家解謎

毒販眼中的吉祥物最終命喪於槍戰現場！墨西哥警方日前與當地販毒組織爆發槍戰，一共擊斃了11名毒販，但其中1人的胸前竟有具猴子屍體，伸直手像攬住主人般，卻穿上迷彩服裝、避彈衣及尿布，被打扮成殺手模樣。照片在網上流傳後引起熱議，慨嘆牠「跟錯主人」。當局證實槍戰現場的確有猴子死亡，考慮加控生還毒販動物販賣罪名。當地專家指，墨西哥毒販熱愛模仿80至90年代的毒梟，引入外來珍貴動物及猛獸，視作身份及權力象徵。



墨西哥警方與毒販槍戰，其間有身穿避彈衣的猴子死亡。（Imagen Televisión新聞截圖）

事發於墨西哥州市鎮德士卡提蘭（Texcaltitlán），該州總檢察長辦公室及國民警衛隊人員在執行任務時遭遇反抗，對方是販毒組織「米卻肯家族」（La Familia Michoacana）的成員，槍戰後有10名毒販當場死亡，另1人送院後不治，至少10人被捕，其中3人因傷送院。執法人員在場檢獲多種槍械、車輛及彈藥，還發現槍戰現場竟然有隻猴子死亡。從現場拍攝照片可見，猴子穿上了迷彩外套，再穿上1件避彈衣及尿片。

當地傳媒報道，那隻全身穿滿裝備的猴子是蜘蛛猴，竟在槍戰現場喪生，形容牠是被打扮得像殺手一樣的「吉祥物」，死時躺在主人胸前，伸出雙臂就像攬住主人一樣。墨西哥州總檢察長證實有靈長類動物在現場被殺，推測是行動中被槍殺的20多歲罪犯的寵物，猴屍會交由該領域的獸醫進行屍檢，以便確認其死因，並考慮會對槍戰倖存者加控動物販賣罪，他們目前已面臨被控謀殺未遂及其他罪名。

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主人和猴子的名字雖不得而知，但近幾周涉及墨西哥毒販的案件，都發現集團成員有養寵物習慣。除了蜘蛛猴，其他州的犯罪份子更會飼養孟加拉虎，網傳影片拍到有女生在街上發現老虎，即叫大家安靜點，否則老虎會接近。之後老虎停在1輛車前，有男子走近用套索套起老虎頸帶走。當局隨後捕捉了這隻老虎，發現牠的爪和尖牙被人移除。另有1名男子在安撫幫派管理地帶的老虎時，被老虎襲擊致死。

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墨西哥容許市民引入外來動物，但要滿足嚴格條件，毒販則經常不跟從。當地保安分析師David Saucedo稱，墨西哥毒販喜歡引入外來動物以作身份及權力象徵，想模仿1980至1990年代的哥倫比亞毒梟，如 Pablo Escobar，專門收購國外動物及建立私人動物園。毒販們相信擁有私人動物園是成為大毒梟的先決條件，他們還喜歡將部分猛獸用於更恐怖的目的，例如用老虎及鱷魚去「折磨」、「解決」及「吞噬」目標人物。

（綜合）