「可卡因河馬」橫行！哥國大毒梟私養4隻　狂繁殖到過百隻釀災難

樣子呆呆的河馬竟然嚴重影響哥倫比亞野生環境，「幕後黑手」竟是1名傳奇毒梟？外媒報道，哥倫比亞大毒梟Pablo Escobar生前有個私人動物園，其中4頭河馬因為太難捕捉，至今數量激增上百隻，儼如惡霸被稱為「可卡因河馬」。專家指河馬現時威脅河流生態及民眾安全，更令漁民收穫減半，未料讓牠們絕育也是令人頭痕的問題，甚至有推測認為不加以控制，去到2034年可能會多達1400隻。而最新措施，是用裝有避孕疫苗的飛鏢阻止牠們繁殖。



哥倫比亞的「可卡因河馬」嚴重影響當地原生生態環境，專家想盡方法減慢牠們繁殖速度。（abc新聞截圖）

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大毒梟Pablo Escobar被稱為「可卡因之王」，1980年代他將獅子、長頸鹿及河馬等大型動物當寵物飼養於私人動物園。他最初只買了4隻河馬，1公3母，他死後所有買來的非原生物種都被重新安置，但河馬因為難以捕捉和運輸，當時未有送走。沒料到這4隻河馬很快開始繁殖，由麥德林市（Medellín）以東的原居地，蔓延到馬格達萊納河周圍，已知的河馬數目已達80隻，另有推測認為至少已有120隻，甚至有導遊會帶旅客到馬格達萊納河看河馬玩水，在Escobar廢棄的別墅附近的湖還會見到河馬游泳。

哥倫比亞毒梟Pablo Escobar被形容是世上最富有的罪犯，曾壟斷運往美國的可卡因，販毒販到曾打入《福布斯》富豪榜全球第七位。（哥倫比亞警察圖片）

就算不知Pablo Escobar，網民都應該看過這張meme圖。（《毒梟》劇照）

河馬樣子可愛，但在哥倫比是入侵物種，令附近居民很頭痕，叫牠們做「cocaine hippos」（可卡因河馬）。生物學家指大量的河馬糞便會污染當地的水系統，影響水含氧量損害魚類生態，還影響當地生物多樣性，當地原生物種根本無法和牠們競爭，還威脅民眾安全。

當地漁民投訴，河馬繁殖之快令他們的漁獲減半，有時還為了保護船隻而受到河馬攻擊。去年 5月就有1名45歲男子被河馬襲擊導致重傷。雖然哥國未出現河馬殺人事件，但在非洲，河馬殺人數目多於任何哺乳類動物，令民眾感到憂慮。

河馬數量增長速度驚人，有研究指如不加以控制，10年內會突破200隻，影響超過1.35萬平方公里的野生環境。最壞情況去到2034年，當地河馬數量可能達到1400隻。河馬領域性很強，雄性要會到處找地盤，也變相令河馬棲息地帶愈來愈廣。

為了控制數量，有專家認為每年可能要殺死30隻制止大量繁殖。不過獵殺河馬的做法被當地人強烈反對。事源於2009年，當地政府一度容許獵殺逃離牧場的河馬「Pepe」，2名職業獵人成功殺死牠還和屍體合照，事件觸發示威活動，甚至有示威者去到波哥大的環境部門抗議，之後當局不敢輕言殺河馬。

更有外媒爆料，因為可卡因河馬和大毒梟Pablo Escobar有關，有不法份子偷捉小河馬賣給收藏家，據報作價約500萬披索（約1萬港元）。

當局曾嘗試為河馬做絕育手術，但要捉牠們絕育太危險，至今只有11隻河馬成功絕育。有研究指要捉1隻河馬，之後進行麻醉到絕育等等，成本高達5萬美元。

現時機構Cornare正嘗試用新方法幫河馬絕育，用裝有避孕疫苗GonaCon 的飛鏢阻止牠們繁殖，正在其 24隻身上試行，雖然和傳統手術比這方法成本低得多，但此手法仍然複雜，要通過測量河馬糞便中的激素檢測藥效。專家建議要和馬等大型動物的研究，建議河馬要打3針。這款藥目前在多種野生動物身上做測試，例如美國的野馬、澳洲袋鼠和香港的黃牛。

（綜合）

棕熊原本和馴獸師表演，看起來很平靜。（「Город Орел」vk影片／5tv新聞截圖）

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遇襲的女馴獸師助理受訪指，她和棕熊的關係很好，而且她並無大礙。（Zvezda新聞截圖）

表演期間1隻黑熊隨女馴獸師出場時，突然性情大變，不斷撲向她。（影片截圖）

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